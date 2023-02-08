Devlet vatandaşının yanında: Stadyuma çadır kent inşa edildi

Devlet vatandaşının yanında olmaya devam ediyor: Stadyuma çadır kent inşa edildi
Kaynak: Sabah
Türkiye 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta devlet vatandaşının yanında olmaya devam ederken, AFAD ekipleri 12 Şubat Stadyumu'na depremzedelerin kalabilmesi için çadır kent inşa etti.
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta devlet vatandaşının yanında olmaya devam ediyor. AFAD ekipleri ise 12 Şubat Stadyumu'na depremzedelerin kalabilmesi için yüzlerce çadır kurdu.
Türkiye Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlar bırakan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken, deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta evlerine giremeyen binlerce vatandaş geceği sokakta geçirirken, kent meydanına Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Mutfak ve Mobil Ekmek fırını kuruldu.
Öte yandan bölgede arama kurtarma çalışmaları ise yoğun bir şekilde devam ediyor.
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