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“Devlet koruması altındaki çocuklar tarikat kampına yollandı” iddiası yalanlandı
02 Ağustos 2023 Çarşamba 22:03:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 22:03:00

“Devlet koruması altındaki çocuklar tarikat kampına yollandı” iddiası yalanlandı

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İletişim Başkanlığı, “Devlet koruması altındaki çocuklar tarikat kampına yollandı” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bahsi geçen Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu MEB'e bağlı ve devlet denetimi altında hizmet veren bir yurttur. “Çocukların refakatsiz tarikat kampına gönderildiği” iddiaları asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan "Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı" iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 35'inci Maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan "Sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler Devletin denetim ve gözetiminde sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür" ifadeleri doğrultusunda, Mutlu Yuva Derneği ile 05 Eylül 2019 yılında imzalanan çocuk evlerine ilişkin iş birliği protokolüne istinaden çalışmalar yürütülmektedir.

Mutlu Yuva Derneği'nin 23 Haziran 2023 tarihli yazısına istinaden çocuk evlerinde kalan çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdunda yaz programına katılmaları planlanmıştır.

Bahsi geçen Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve devlet denetimi altında hizmet vermekte olan bir yurttur. Haberlerde iddia edilen "çocukların refakatçileri olmadan tarikat kampına gönderildiği" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

"Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı" iddiası doğru değildir.

Etiketler : tarikat kampı dezenformasyon refakatsiz çocuklar
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