Devlet erkanı sandık başında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde siyasiler ve Türk siyasetinin geçmişteki önemli simaları oyunu kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU OYUNU KULLANDI

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi´ndeki Dobruca Ortaokulu´na eşi Hamdiye Soylu ile birlikte gelen İçişleri Bakanı Soylu, 1004 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Soylu, "İstanbul ve İstanbullular için hayırlı olsun. Allah'a şükür olaysız, kazasız bir şekilde bu sabah itibariyle milletimiz huzur, güven içerisinde 31 bin 342 sandıkta oy kullanmaya başladı. İnşallah bugün de yine İstanbul'da hemşerilerimiz sorunsuz, güvenli bir şekilde oylarını kullanırlar. 51 bin 909 güvenlik personelimiz bugün seçimin huzur içerisinde geçmesi için çalışmalarını, gerekli tedbirlerini yürütüyorlar. Allah hayırlı ve uğurlu etsin inşallah" dedi

ESKİ BAŞBAKANLARDAN TANSU ÇİLLER OYUNU KULLANDI

Eşi Özer Çiller ile okula gelen Tansu Çiller, oy kullanacağı 2343 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girdi. Sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulunan Çiller, kabine girerek oy verdi.

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Çiller, "Hayırlı olsun. Herkes diyeceğini söyledi. Sıra milletimizde. Milletimiz ne derse güzel söyler." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP OYUNU KULLANDI

Şentop, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanacağı Üsküdar'daki Sabri Artam Vakfı İlkokulu'na eşi Sabriye Şentop ve kızı Seniha Begüm Şentop ile birlikte geldi.

Okulda, "3174" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek sandık görevlileri ile selamlaşan Şentop, eşi ve kızının ardından "Hayırlı olsun" diyerek zarfı sandığa attı.

Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Şentop, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararla İstanbul'da Büyüküşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin bugün yenilendiğini belirterek, "Sükunet içerisinde seçimlerin bugün yapılacağını görüyoruz hep beraber. Katılım iyi gözüküyor. Ben İstanbulumuz için, Türkiyemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İstanbul'da 31 Mart'ta seçime katılım oranının, Türkiye genelindeki orana göre düşük olduğunu ifade eden Şentop, "Herhalde Türkiye ortalamasını, 31 Mart'taki ortalamasını bugün aşacaktır diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TİCARET BAKANI PEKCAN, OYUNU BEYKOZ'DA KULLANDI

Ruhsar Pekcan, eşi Hasan Pekcan ile birlikte oy kullanacağı Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'na geldi.

Oy kullanmak için sırada beklerken vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Pekcan, kayıtlı olduğu 1195 numaralı sandıkta oy kullandı.

Pekcan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Seçimleri de böylece bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra 4 yıl inşallah icraatımıza bakacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL, SANDIĞA GİTMEDİ

Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da olduğunu ve oyunu kullanmayacağını söyledi.

Parti meclisinin 12 Mayıs'ta toplanarak karar aldığını bildiren Aksakal, "DSP için 31 Mart yerel seçimleri tamamlanmıştır dedik. Adayımız çekildiği için parti meclisimiz, yeni bir aday göstermeme kararı almıştı. Dolayısıyla bizim oy verebileceğimiz bir aday da olmadığı için, mevcut ittifak adaylarından ya da diğerlerinden herhangi birisini destekleme gibi bir kararımız da olmadığı için, sandığa gitmemizin de bir anlamı yok zaten." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin hayırlı sonuçlar getirmesi dileğinde bulunan Aksakal, "Keşke YSK böyle bir süreci yaşatmamış olsaydı. Ama inanıyorum ki İstanbul halkı güzel bir demokrasi örneği verecek. Bu seçimleri de geride bırakacağız, önümüzdeki süreçlere bakacağız artık." diye konuştu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY OYUNU KULLANDI

Bakan Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanacağı okula gelerek, 1136 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Oy verme işleminin ardından açıklama yapan Ersoy, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Seçimler, demokrasinin gereği. Aynı zamanda demokrasinin de bayramı. Bu bayram da inşallah huzurlu bir şekilde başladı. Başladığı gibi de huzurlu bir şekilde bitecek. Tüm İstanbullulara ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, oy kullanma işleminin ardından okulun bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Mehmet Nuri Ersoy ile aynı sandıkta, komedyen ve oyuncu Ceyhun Yılmaz da oy verdi.

NUMAN KURTULMUŞ OYUNU KULLANDI

Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanacağı okula gelerek, "1249" numaralı sandıkta oyunu verdi.

Oy verme işleminin ardından AA muhabirine açıklama yapan Kurtulmuş, 23 Haziran'ın Türkiye demokrasisi için önemli bir tarih olduğunu söyledi.

Numan Kurtulmuş, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İstanbul halkı, bu yenileme seçiminde iradesini bugün ortaya koyacak. İstanbul halkımız neyi ne şekilde karar verirse baş göz üstüne. Türkiye demokrasisinin seviyesini göstermesi bakımından da bu seçim fevkalade önemliydi. Yapılan itirazlar sonucunda Yüksek Seçim Kurulu seçimin yenilenmesine karar verdi. Çok şükür böyle güle oynaya, şenlik havasında bir kampanya sonucunda da bugün vatandaşlarımız sandık başına gidiyor. Ümit ederim, yine gayet güzel, olgun, seviyeli ve sakin bir seçim sonucu, İstanbul halkı önümüzdeki 5 yıl Büyükşehir Belediyesi'nde kimin hizmet vereceğine karar verecek ve Türkiye önemli bir demokratik dönemecini daha geçmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından okuldaki diğer sandıkları da dolaşan Numan Kurtulmuş, sandık görevlileri ve polis memurlarıyla selamlaştı.

Numan Kurtulmuş, oy vermeye gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet edip fotoğraf çektirmesinin ardından okuldan ayrıldı.

AA & DHA