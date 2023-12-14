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14 Aralık 2023 Perşembe 06:59:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 06:59:00

Devlet desteğiyle besici oldu

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki ev hanımı Sultan Bayram, Çiftçi Destek Kredisi'yle hayalini gerçekleştirerek besici oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki ev hanımı Sultan Bayram, evinin yakınında kurduğu ahırda bir inekle besiciliğe başladı. Halk eğitimi merkezinde düzenlenen besicilik eğitimine katılan Bayram edindiği bilgilerle Çiftçi Destek Kredisi'ne başvurdu. Kredi desteğiyle 4 inek daha satın alan Bayram, 5 inekle besiciliği sürdürüyor.

Etiketler : mardin destek besi
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