Sorular sızdırıldı iddiasına 5 koldan inceleme!

KPSS sınavına yönelik 5 ayrı koldan yürütülen soruşturma kapsamında akıllara gelen sınavın iptal olup olmayacağı... Bir yayınevinin deneme sınavıyla bazı soruların benzerlik göstermesiyle soruların sızdırıldığı iddiaları ortaya çıkmıştı. Milyonların merakla beklediği sınav iptal olacak mı? Sakarya Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Bünyamin Bezci, merak edilen soruyu yanıtladı. Bezci, "Bir kaç soru benzer ise iptal söz konusu olmaz. Soruların değerlendirilmesi iptal edilir. Eğer kriterleri aşan sorularsa iptal de söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

DDK BAŞKANI YUNUS ARINCI, "VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yönelik incelemelere titizlikle devam ettiklerini kaydetti. Arıncı açıklamasında, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" ifadelerine yer verdi.

KPSS SORUŞTURMASINDA ARAMA YAPILAN YAYINEVİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

KPSS soruşturması çerçevesinde arama yapılan yayınevinin avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük gazetecilere açıklama yaptı.

Gözüküçük, "Sınava girecek ve giren velilerimizin dört gözle beklediği bu soruşturmanın öncelikle güvenilir, hızlı, kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için gün içerisinde tüm bilgi ve dokümanlar idari birimlere teslim edilmiştir. Sosyal medya sorumsuzca bir tık ile paylaşılan ve birebir olduğu anlatılan soruların bir soru dışında aslında birebir sorunun olmadığı ancak benzer soruların olduğu görülecektir" diye konuştu.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN KPSS AÇIKLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "2022 KPSS sorularının çalındığına, sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir. Bir kısım dijital materyal ve soru kitapçığına el konuldu." dedi.