Sorular sızdırıldı iddiasına 5 koldan inceleme!

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04 Ağustos 2022 Perşembe 11:13:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 12:37:00

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz

Kaynak: AA-İHA

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KPSS sorularının bir yayınevinin deneme sınavıyla benzerlik göstermesi nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu (DDK)'ya inceleme talimatı vermişti. Ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmıştı. DDK'nın suç duyurusunda bulunmasına yönelik savcılık soruşturma başlattı. 5 ayrı koldan incelemenin yapıldığı sınava giren milyonları bulan adaylar, KPSS sınavının iptal olup olmayacağını merakla bekliyor...

KPSS sınavına yönelik 5 ayrı koldan yürütülen soruşturma kapsamında akıllara gelen sınavın iptal olup olmayacağı... Bir yayınevinin deneme sınavıyla bazı soruların benzerlik göstermesiyle soruların sızdırıldığı iddiaları ortaya çıkmıştı. Milyonların merakla beklediği sınav iptal olacak mı? Sakarya Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Bünyamin Bezci, merak edilen soruyu yanıtladı. Bezci, "Bir kaç soru benzer ise iptal söz konusu olmaz. Soruların değerlendirilmesi iptal edilir. Eğer kriterleri aşan sorularsa iptal de söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

DDK BAŞKANI YUNUS ARINCI, "VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yönelik incelemelere titizlikle devam ettiklerini kaydetti. Arıncı açıklamasında, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" ifadelerine yer verdi.

KPSS SORUŞTURMASINDA ARAMA YAPILAN YAYINEVİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

KPSS soruşturması çerçevesinde arama yapılan yayınevinin avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük gazetecilere açıklama yaptı.

Gözüküçük, "Sınava girecek ve giren velilerimizin dört gözle beklediği bu soruşturmanın öncelikle güvenilir, hızlı, kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için gün içerisinde tüm bilgi ve dokümanlar idari birimlere teslim edilmiştir. Sosyal medya sorumsuzca bir tık ile paylaşılan ve birebir olduğu anlatılan soruların bir soru dışında aslında birebir sorunun olmadığı ancak benzer soruların olduğu görülecektir" diye konuştu.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN KPSS AÇIKLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "2022 KPSS sorularının çalındığına, sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir. Bir kısım dijital materyal ve soru kitapçığına el konuldu." dedi.

Etiketler : Devlet Denetleme Kurulu KPSS Arıncı
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