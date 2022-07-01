"Zelenski'nin mesajını Putin'e ilettim"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 128. gününe girdi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

07:23 Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski: Putin, diyalog kurmak istemiyor, yalnız silahların dilinden anlıyor. Bu silahları Rusların almak istedikleri bölgelerde kullanıyoruz. Putin'e bütün konuları medeni insanlar gibi müzakere masasında çözüme kavuşturmayı önerdim. O bizimle konuşmak yerine bugüne kadar raket fırlattı

23:00 Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Rusya ziyareti öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüşme yaptığını hatırlatarak, Zelenskiy'in mesajını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiğini aktardı