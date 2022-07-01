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01 Temmuz 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2022 Cuma 10:55:00

Devlet Başkanı Widodo: Zelenski'nin mesajını Putin'e ilettim

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 128. gününe girdi. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Rusya ziyareti öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüşme yaptığını hatırlatarak, Zelenski'nin mesajını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 128. gününe girdi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

07:23 Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski: Putin, diyalog kurmak istemiyor, yalnız silahların dilinden anlıyor. Bu silahları Rusların almak istedikleri bölgelerde kullanıyoruz. Putin'e bütün konuları medeni insanlar gibi müzakere masasında çözüme kavuşturmayı önerdim. O bizimle konuşmak yerine bugüne kadar raket fırlattı

23:00 Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Rusya ziyareti öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüşme yaptığını hatırlatarak, Zelenskiy'in mesajını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiğini aktardı

Etiketler : UKRAYNA RUSYA PUTİN ZELENSKİY
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