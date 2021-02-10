Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi: Cacabey

MHP lideri Devlet Bahçeli Türk astronot için gökbilimci Cacabey'in ismini önerdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında Ay'a gidileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk astronot için isim önerisinde bulundu.

MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sn Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı açıklamanın ardından astronot için Türk gökbilimci Cacabey'in ismini önermiştir" denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN İSİM ÇAĞRISINI BU SÖZLERLE YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi. Erdoğan'ın bu çağrısı sosyal medyada ilgi odağı oldu. 'Gökyüzüne bak ayı gör' etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

ERDOĞAN: AY'A ULAŞARAK SERT İNİŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gökyüzüne bak ayı gör" ifadeleriyle Türkiye'nin ilk Milli Uzay Programı'nı açıkladı. Erdoğan, "Milli Uzay Programı'ndaki birinci ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. Son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir" dedi. Erdoğan, "İnşallah Ay'a gidiyoruz. İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.