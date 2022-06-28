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28 Haziran 2022 Salı 12:00:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 13:19:00

Devlet Bahçeli'nden dikkat çeken 'idam' açıklaması

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MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Marmaris'teki yangının ardından gündeme gelen idam cezası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cüneyt Arkın'ın vefatı ile ilgili açıklama yapan Bahçeli, "Duruşuyla ve ahlaki vasfıyla, milli şuuruyla, her zaman hatırlanacaktır. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

CÜNEYT ARKIN'IN VEFATI

Bugün sabah saatlerinde, Yeşilçam'ın duayeni, Türk tarihini sevdiren filmlerin unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Merhum Arkın milyonların kalbine taht kurmuştu. Duruşuyla ve ahlaki vasfıyla, milli şuuruyla, her zaman hatırlanacaktır. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Yerinde saymak demek geriye gitmek demektir. Hep ileriye gideceğiz. En büyük makam, en büyük hak çalışanlara aittir. Karşımızdaki okyanusu bakarak geçemeyiz. Zorlukları boş bahanelere sığınarak yenemeyiz. Hamle üstünlüğünü elimizde tutacağız, hiçbir zaman umutsuzluğun pençesine düşmeyeceğiz. İşleyen demire pas yapışmaz, emek olmadan yemek olmaz.

MHP, adım adım 2023'ün temel taşlarını döşemektedir. Bugünün işini yarına bırakmadan çalışıyoruz, üretiyoruz. Geceyi gündüzle buluşturup, çalışmanın erdemiyle yoğruluyoruz. 18 Şubat'tan bugüne kadar 589 ilçemizi ziyaret ederek MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın mesajlarını taşıdık, vatandaşlarımızla görüştük.

18 HAZİRAN MESAJI

Zafer benim diyebilenlerin mükafatıdır. Hem farelerin şerrini defedeceğiz hem ambarımızı doldurmanın gayretinde olacağız. Cumhur İttifakı'nın önü açıktır, zillet ittifakının önü kapalıdır. Cumhur İttifakı'nın iktidar yürüyüşünü durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Zillet ittifakı fazla heyecan yapmasın, havlu atıp nal toplayacakları günler yakındır. Seçim 18 Haziran 2023'te yapılırsa 356 gün kalmıştır. 24 Haziran'da yapılan seçimin üzerinden geçen 4 yılda kimin vatan sevdalısı kimin işbirlikçi ve Türkiye karşıtı olduğunu tescillemiştir. Zillet faillerine diyorum ki yenilen pehlivan güreşe doymazmış ama sizi doyuracağız.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır, anayasaldır. 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar, yeniden hatta çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecektir.

MİLLET İTTİFAKI'NA TEPKİ

Saadet Partisi Genel Başkanı, 'Yüzde 100 kazanırız diyemem ama yüzde 99,99 kazanırız' açıklaması yapmış. Şu temelsiz ve ucube kehanete güler misiniz ağlar mısınız? Biz Sayın Karamollaoğlu'na hayal dünyasına mutluluklar diliyorum.

Hiç kimse merak etmesin istikbalin kudreti yine büyük Türk milleti olacaktır. Biz nereye gittiğimizi, nereye gideceğimizi, gidince ne yapacağımızı adımız gibi bilenlerdeniz. Biz zillete düşenlerle değil, Türkiye sevdasıyla tutuşan adam gibi adamlarla yürüyoruz.

KARADENİZ'DE SEL FELAKETİ

Doğal felaketlerle mücadele zamana ve çok zor şartlara karşı yapılan insanüstü mücadeledir. İklim değişikliği başta olmak üzere farklı sebeplerden ortaya çıkan sel, su taşkınları hayatın olağan akışını etkilemektedir. Dün görülen sağanak yağışlar üzücü gelişmelere yol açmıştır. AFAD ve Meteoroloji tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da çay ve dereler taşmış, İnebolu'da köprüler yıkılmıştır. Söz konusu illerimizde tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, zararların karşılanacağına inanıyorum.

ORMAN YANGINLARI

Bir diğer konu da orman yangınlarıdır. Ormanlarımız milli servetimizdir. Bu serveti korumak her vatan evladının ihmal edemeyeceği görevdir. Ormanlar hem gücümüz hem süsümüzdür. Denizlerin en mavisi bizdedir, çiçeklerin en solmazı bizdedir, yeşile düşman kesilenler, ormana tahammülsüz olanlar canımızı da yakmaktadır. Ormanlar coğrafyanın akciğeri, pek çok canlının yuvasıdır. Ormana kast edenler vatana kast etmiştir. İhanetle, rezaletle ve cinayetle izah edilemeyecek bir kötülüğün faili olmuştur.

Marmaris'te 4 bin 500 hektarlık alan yangından zarar görmüştür. Kahrolduk. Yeşile, doğaya, ormana, canlılara, köylülere ve Türkiye'nin doğal varlığına sabotaj ve saldırı içinde olanlara en ağır cezayı vermek milletimizin haklı beklentisidir. Ormanlarımızı yakanların hayat ışığını söndürmek boynumuzun borcudur. Her canı sıkılan bir yeri yakarsa milli varlığımızı nasıl koruyacağız? Bu vatan düşmanına hangi cezayı verirsek yüreğimiz soğuyacaktır?

İDAM CEZASI: DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Hainler ormanlarımızı ateşe vererek hıyanetlerini kusmuşlardır. Ağaçlarımız yansa da dikilecek fidanlarımız vardır. Tekrar yeşillendirmek namus borcumuzdur. Anayasa'nın 169'uncu maddesinde ormanların korunmasıyla ilgili hükümler yer almaktadır. Yanan ormanların yerine yeni ormanların yetiştirileceği, tarım ve hayvancılığın yapılamayacağı, gözetiminin devlette olduğu ortadadır. Ormanlara zarar verecek hiçbir teşebbüse izin verilemeyecektir.

Ormanları yakmak, ormanı yok etmek amacıyla işlenen suçların af kapsamına alınmayacağı da çok net bir şekilde kural altına alınmıştır. İdam cezası tartışmasının yararlı gördüğümüz, kanun teklifi gelirse destek olacağımızı beyan ve ifade ediyorum. İdam cezasının kadın cinayetleri, tecavüz ve terör suçlarının da içermesini ümit ediyorum. Üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmeye hazırız. Pınar Gültekin'e, Nurcan Karakaya ile Bedirhan Mustafa'ya ilahi hesap günü çattığında ne diyeceğiz.

Etiketler : BAHÇELİ MHP GRUP TOPLANTISI
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