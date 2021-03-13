Devlet Bahçeli'den Bakan Soylu'ya başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı diledi. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Bahçeli, üzüntüsünü dile getirerek şu ifadeleri kaydetti:



"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem Annesi Servet Soylu Hanımefendi'nin vefatından duyduğum üzüntüyü ifade ediyor, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."