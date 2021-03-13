Devlet Bahçeli'den Bakan Soylu'ya başsağlığı mesajı
MHP lideri Bahçeli, Bakan Soylu'ya annesinin vefatı üzerine başsağlığı diledi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bahçeli, "Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı diledi. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Bahçeli, üzüntüsünü dile getirerek şu ifadeleri kaydetti:
"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem Annesi Servet Soylu Hanımefendi'nin vefatından duyduğum üzüntüyü ifade ediyor, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
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