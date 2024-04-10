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10 Nisan 2024 Çarşamba 07:56:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 07:56:00

Devlet Bahçeli'den açıklamalar

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Alpaslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

Alpaslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Büyük Türk milletinin Ramazan Bayramını tebrik ediyor sağlık ve sıhhatler diliyorum.

Türkiye'nin birliğe ve beraberliğe büyük ihtiyacı vardır.

Siyasi partilerimiz, siyasi istikrarı önce kurumlarında sağlamalıdır.

Siyasi partilerimizde bir karmaşa, bir çatışma, aşırı derecede fitne fesat ve iftiralarla yalan sömürüsü yapılmaktadır. Bu gidişat iyi değildir. Önümüzdeki günlerde siyasi partilerimiz siyasi istikrarı önce kendi kurumlarında sağlamalıdır.

Etiketler : devlet bahçeli ramazan bayramı alpaslan türkeş
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