Devlet Bahçeli: Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "16 Eylül'de Twitter'dan yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır.



Aynı zamanda dediğim şudur; Bu birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır." ifadelerini kullandı."Son gelişmeler çerçevesinde görüşlerinizi alabilir miyiz?" yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi:"Vahim bir salgınla mücadele ediyoruz. Her gün insanlarımızı kaybediyoruz. Vaka sayısı giderek tırmanıyor. Yoğun bakımdaki hasta sayımız artıyor.



Buna karşılık hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız hakikaten insanüstü bir emek sarfediyor. İnsani ve vicdani değerlere haiz hiçbir insanımız KOVİD-19 hastalığının yayılmasını istemez. Bunu temenni etmez. Hükümet canla, başla, samimiyetle habis virüse karşı direniyor, bütün imkânlar seferber ediliyor. Sağlık Bakanımız çok başarılı. Fedakâr hekimlerimiz ve sağlık personelimiz özveriyle felaketin önünü kesmeye uğraşıyorlar. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının ihlal edilmesinden kaynaklı risk ve tehditler yoğunlaştıkça elbette kaybımız ve kaygımız çoğalıyor."

"KARANLIK VE MAKSATLI BİR EYLEM"

Bahçeli, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"Türkiye’nin böylesi kırılgan bir döneminde sağlık kuruluşlarında siyah kurdele takmanın ne manası var? Kime faydası var? Hükümeti ve devleti hedef alarak “Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz” temalı karanlık ve maksatlı eyleme niye ihtiyaç duyuluyor? Nereye varılmak isteniyor? Salgından toplumsal hareketlenme mi arzulanıyor? Bunları millet adına sormak en tabii hakkımız. Türk Tabipleri Birliği sürekli korku aşılıyor. Vatandaşlarımızı telaşa sürüklüyor! Hekimlerimiz arasına nifak sokuyor. Güvensizliği yayıyor.



Yani virüsün eksik bıraktığını tamamlamayı amaçlıyorlar. Bu ihanet odağının hiçbir açıklaması kalpleri ferahlatmıyor. Milletimizin yüreğine su serpmiyor! Saklamaya, gizlemeye tevessül etmek nafiledir, çünkü yalın gerçekler ortadadır.""Ülkemiz terörle mücadeleyi kararlılıkla icra eder, mesela Afrin operasyonu başlatır, bu Birlik savaş halk sağlığı sorunu diyerek tenkit eder, milli güvenliğin karşısında cephe alır. Vatan evlatları şehit düşer, bir kez olsun onları rahmetle anmazlar.



Türkiye düşmanları zehir saçar, bir kez olsun tepki göstermezler. Bu olacak şey değildir. Yeni tip Koronavirüs salgını olur, yandık, bittik, tükendik masalı söyleyip karamsarlık yayarlar.""Adı Türk olan, gerçekte bölücülüğün ve terörizmin saklandığı karanlık oluşum olan bu Birliğin milletimizin ne bir özlemini ne de hedef ve hayallerini paylaştığı vakidir."