Devlet Bahçeli İstanbul'da konuştu: Ülkemiz ABD’nin ne sömürgesi ne de eyaletidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hemşeri dernekleri temsilcilerine hitap etti.



Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:



İstanbul'a anılarını, ata mirasını taşıdınız. 3 kıtanın sevdalıları İstanbul'da buluştu. Biz Türkiye'yiz. Adımız birdir, anımız birdir, acımız birdir. Biz büyük bir aileyiz. Hep birlikte İstanbulluyuz. Hemşerilik yabancılığa ilaç, kimsesizliğe çaredir. İstanbul'da hayat ve varlık mücadelesi veren kardeşlerimin yöresi, kökeni neresi olursa olsun birdir, eşittir, onurlu vatan evlatlarıdır. Hem geldiğimiz yeri unutmayacağız, hem geleceğimiz yeri ihmal etmeyeceğiz.



23 Haziran'da İstanbul'un kaderi belirlenecek. İstanbul'un geleceği belli olacak. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi tarihi niteliktedir. MHP, 5 ana stratejiyle hazırlanmaktadır. 11 Mayıs'ta bu stratejileri paylaşmıştık. Tekraren, birinci olarak bütün teşkilatlarımız Cumhur İttifakı'nın başarısı için sahada olacak, tam saha pres yapacak. İkinci olarak AK Parti ile uyumlu ve ahenkli dil kullanılacaktır. Üçüncü olarak yüz yüze iletişime önem verilecek, herkese ulaşılacaktır. Dördüncü olarak, Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da aldığı oy oranının gerisine düşülmeyecektir. Beşinci olarak temaslar derinleştirilecektir. Birlikte İstanbul'a sahip çıkalım istiyoruz, emaneti ehline teslim edelim arzusundayız. Kardeşliğin kazanması dileğindeyiz. Huzurun kazanması arayışındayız. Milli birlik ve dayanışma ruhuyla hemşerilik duruşunun öne çıkması amacındayız.



Milli beka hasımlarının ülkemizin istikrarına göz koyanların fırsat bulamayacağı bir neticenin çıkmasını ümit ediyoruz. Partimizin İstanbul'daki varlığını görmemek için at gözlüğü takanların gereken cevabı 23 Haziran'da alacağından şüphe duymuyoruz. Oturduğu yerden ahkam kesenlerin İstanbul'a serdiğimiz mitil üzerine sözleri ancak mizah konusu olabilecektir. Cumhur İttifakı'na gölge düşürme çalışmaları beyhudedir. Attıkları nutuklarda boşlukta kalmaya mecburdur. Cumhur İttifakı etle tırnak olmuştur. Cumhur İttifakı İstanbul'a sahip çıkmaya kararlıdır.



"İSTANBUL'A LEKE DÜŞERSE, TÜRKİYE'YE LEKE DÜŞER"



Cumhur İttifakı'nın aldığı yüzde 52 oy oranının üzerinden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açmak isteyenler umduğunu bulamamıştır. Cumhur İttifakı güç kazanmış, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de milli iradenin onayını almıştır. Cumhur İttifakı istikrarlıdır, gücüne güç katmıştır. Milli bekaya ters bakan mihraklar boş durmamış sinsi bir oyun kurmuşlardır. İstanbul'da sandıklara gölge düşmüş, karanlık eller devreye girmiştir. İstanbul seçimleri ile yapılan itirazlar sonucu oy farkının 13 bin civarında olması, 42 bin kuşkulu oy pusulası seçimlerin yenilenmesi için yeterli sebeptir. Şaibe bulaştıranlar CHP'nin adayına sıkı sıkı sarılmıştır. Göz göre göre İstanbullulara ihanet edilmiştir. 23 Haziran çalınan oyların sahibine teslim edildiği bir seçim olacaktır. İstanbul hak ettiği değere kavuşacak, İstanbul'u oyalayanlardan hesap sorulacaktır. İstanbul'un ümitlerini israf edemeyiz. İstanbul'a leke düşerse, Türkiye'ye leke düşer. İstanbul'un iradesi elinden alınırsa, Türkiye'nin iradesi zehirlenir.



Bizim milli beka duruşumuzu idrak edemeyenler, İstanbul hassasiyetimizi anlayamazlar. 31 Mart öncesi HDP ile ittifak yapmıyoruz diyenler, 31 Mart sonrası teşekkür mesajları unutulmuş değildir. Terör örgütü beyanatları 23 Haziran seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu doğrulamaktadır. CHP Genel Başkanı, PKK'nın anadilde eğitim talebine yeşil ışık yakmakta, CHP adayı terör tutuklusuna övgüler düzmektedir. CHP adayı Karadenizli kimliğine sığınarak bölücü örgüte taşeronluk yapmaktadır. Yunan medyası tarafından övülen, Kandil tarafından desteklenen birisinin Karadenizlilik üzerinden prim sağlaması, Karadenizli kardeşlerime hakarettir.



23 Haziran'da sandık başına giderken, yaşanan skandalları, oy hırsızlıklarını, FETÖ'nün 'Her şey çok güzel olacak' sözünü değerlendirecektir. Organize usulsüzlükte kimlerin dahli vardır? Şaibenin arkasında hangi güçler vardır? PKK ve FETÖ iltisaklılar belli olacaktır. CHP adayına kimler, hangi güvenceyi vermiştir ki, YSK resmi kararını açıklamadan Anıtkabir'in yolunu tutmuştur. CHP'nin İstanbul adayı başka yerlerin kontrolüne girmiştir. Her şerde bir hayır vardır, İstanbul için hayırlı olan 23 Haziran'da yapılacak seçimdir.



Ülkemiz 15 Temmuz'da işgal ve istila edilmek istenmiş ama kahraman milletimiz buna izin vermemiştir. Tankla, topla, tüfekle ulaşamadıkları hedefleri siyasi, sosyal ve ekonomik dayatmalarla elde etmek istemişlerdir. Bu durum ülkemizin beka sorunu olduğu gerçeğini göstermiştir. Zalimler hedeflerine ulaşana kadar devletimizle uğraşmaya devam edecektir. Bizim de duyarlı olmamız, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmamız gerekmektedir. 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişiminden sonra, güçlü ve hızlı karar alabilen bir hükümet sistemine ihtiyaç olduğunu söyledik. 15 Temmuz'da istediğini alamayanlar, 16 Nisan'ı fırsat bilerek içişlerimize burnunu soktular.



"S-400 İŞİ BİTMİŞTİR"



NATO şemsiyesi altında hukukumuzun bulunduğu ABD, Rusya'dan S-400 almamıza niye karşıdır. ABD'nin savurduğu tehditler malumdur. Ülkemizin S-400'den çekilmemizi istemekte, tehdit etmektedir. ABD nereye varmak istemektedir? İdlip gözlem noktamıza yapılan saldırılar bölgenin kaynadığını göstermektedir. Bizim vatanımıza, bekamıza göz diken hiçbir güce ne eğecek başımız, ne eyvallah diyecek sözümüz vardır. Türkiye kendi güvenliği ve menfaatleri doğrultusunda S-400 alacaksa bu iş bitmiştir. Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi, ne de eyaletidir.



"YENİ BİR FETİH RUHUYLA"



23 Haziran birlik ve beraberlik mesajı olmalıdır. 31 Mart'ta tek gayemiz, her vatandaşımızın kabul edeceği şaibesi bir sonucun ortaya çıkmasıydı. YSK'nın kararlarına saygılı olduğumuzu ifade ettik. YSK üyelerine çete yakıştırması yaptığında, kendisine dokunulmazlığının kaldırılması için ilk oyu verecek olan benim dedim. O gün bugündür Kılıçdaroğlu'ndan ses çıkmamaktadır. Kimse kusura bakmasın haksız kazancın karşısında olmayan CHP hükmen kaybetmiştir. CHP adalete karşı siper almıştır. Cumhur İttifakı yeni bir fetih ruhuyla başarıya ulaşmalıdır. Sefer bizden, zafer Allah'tan. İstanbul Türkiye'nin özetidir, özelidir, özgüvenidir. Burada aşacağımız her siyasi engel bütün zorlukları aşmakta bize ilham verecektir. Burada elde edeceğimiz netice beka mücadelesinde motivasyon kaynağı olacaktır.