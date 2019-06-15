Bahçeli'den ABD'nin skandal 'F-35' mektubuna çok sert tepki: Bu dil emparyalist ve zorba bir dildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da muhtarlarla buluşmasında konuştu. Bahçeli, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yolladığı skandal mektup hakkında, "Bu dil emparyalist ve zorba bir dildir. ABD Türkiye'nin sinir ucları ile oynamaktadır. Bu mektuba en kararlı cevap buruşturup iadeli taahhütlü gerisin geriye göndermektir" ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli'nin konuşmasında satır başları:

İstanbul denildi mi milli hafızalarda muzaffer anılar canlanır, buna karşılık haçlı emellerin uykuları kaçar.

Dünyanın gizli gündemi İstanbul seçiminin akıbetidir.

39 ilçenin 25'ini kazanan Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkanı seçiminde önünün kesilmesi tartışmasız demokrasi açığıdır

Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor. ABD ile S-400 anlaşmazlığı günden güne boyut değiştiriyor. ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası, dostane ve iyi niyetli bir tavır değildir.

(ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubu) Bu mektup tepeden tırnağa mahsurlu, marazi ve maksatlıdır. Bu dil emparyalist ve zorba bir dildir. ABD Türkiye'nin sinir ucları ile oynamaktadır. Bu mektuba en kararlı cevap buruşturup iadeli taahhütlü gerisin geriye göndermektir.

Türkiye diz çökmeyecektir, Türkiye boğun eğmeyecektir. F-35'i vermeyiz diyenler günü geldiğinde Türk mucizesi ile tanışacaktır. Türkiye, S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir

NATO, ABD'nin oyuncağı ve küresel oyuncağı ise Türkiye, NATO üyeliği başta olmak üzere tek taraflı işleyen uluslararası nitelikli tüm oluşumlarla diyaloğunu kesmelidir. Onların yaptırımları varsa bizim de olacaktır.

MHP'yi kürt kökenli kardeşlerimizle sorunlu göstermek alçaklıktır, sapıklıktır. Hiç kimseyi hor görmüyor, dışlamıyoruz. 23 Haziran'da umudun, huzurun, cumhurun yanında duracağız. İstanbul ehline emanet edilmezse bin yıllık kardeşliğimiz zarar görecektir.

MHP İstanbul'un her yerindedir, mitil her yere serilmiştir. PKK, İstanbul'a istikamet veremez, FETÖ söz söyleyemez, Mehmetçik katilleri İstanbul'da belediye yönetimini etkileyemez. Teröristbaşının heykelini dikmek isteyen bir hainin çizgisini beğenen CHP adayından İstanbul'a gelecek hayır yoktur.

Algı operasyonları boşunadır. Cumhur İttifakı'nın muazzam başarısı karşısında şaşkına dönmeleri normaldir.