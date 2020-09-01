Detaylar ortaya çıktı! Kadın pilotlarımız, Yunan pilotları kovalamış
Akdeniz'de Yunanistan ile ilk kez yaşanan it dalaşının detayları ortaya çıktı. Doğu Akdeniz'de ilk kez yaşanan it dalaşında kadın pilotlarımız ansızın Yunan pilotların ensesinde bitmiş...
Türk F-16'ları 28 Ağustos'ta, Oruç Reis için ilan edilen NAVTEX bölgesine yaklaşan 6 Yunan F-16 uçağını bölgeden uzaklaştırırken olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Saniyeler içinde gerçekleşen olayın dünyada nadir örneklerden olduğuna dikkat çeken askeri uzmanlar, F-16'ları kullanan pilotların ise, filo komutanı hariç çok genç yaşta oldukları ve içlerinde kadın pilotların da bulunduğunu belirtti.
28 Ağustos'ta NAVTEX bölgesine yaklaşan 6 Yunan F-16 uçağını bölgeden uzaklaştıran Türk F-16'ları kullanan pilotların filo komutanı hariç çok genç yaşta olduğu ve içlerinde kadın pilotların bulunduğu belirtildi.
YUNAN SAVAŞ UÇAKLARININ ENSESİNDE BİTTİLER
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde Türk jetleri, Yunan jetlerinin konuşlandığı bölgeye çok uzak bir mesafede olmasına rağmen bir anda Yunan savaş uçaklarının ensesinde bitiyor. Yunan pilotlar, Türk jetlerinin nereden geldiğini bile fark etmiyor. Askerî uzmanlar, 6 Yunan F-16’sına da beklemedikleri bir anda eş zamanlı kilit atıldığına dikkat çekerken, saniyeler içinde gerçekleşen olayın, dünyada nadir örneklerden olduğuna dikkat çekiyor.
AKDENİZ'DE İLK KEZ İT DALAŞI YAŞANDI
Öte yandan, Yunan uçaklarında Fransız pilotların da olduğu iddia edildi. Uzmanlar, Ege Denizi’nde sık sık yaşanan it dalaşı görüntülerinin de Akdeniz’de ilk defa yaşandığını ifade etti.
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