07 Şubat 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 16:00:00
Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan ile ilgili skandal paylaşım yapan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır" denildi.