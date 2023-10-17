Dersimiz: Akdeniz foklarının önemi

Ön çalışmaları şubat ayında başlayan ve uygulama aşamasına geçilen "Akdeniz Keşiş Foku İzleme ve Farkındalık Projesi", Akdeniz Koruma Derneği ve TUI Care Foundation işbirliği ile "TUI Sea the Change" programı kapsamında hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında Muğla'nın Ortaca ilçesindeki 3 ilkokul ve 3 ortaokulda toplam 600 öğrenciye Akdeniz fokları, deniz çayırları ve Akdeniz ekosistemiyle ilgili olarak oyun kartları, boyama aktiviteleri ve animasyon filmlerle farkındalık eğitimi verilecek, ayrıca çocuklarla birlikte saha çalışmaları yürütülecek.

Eğitimlerden, belirlenen okullardaki öğrenciler dışında, Muğla'da bulunan otellerdeki çocuk misafirler de yararlanabilecek.

Yapılacak izleme çalışmalarıyla Akdeniz fokları ve deniz çayırları hakkında bilgi toplanması da hedeflenen proje, 2025 yılının başında tamamlanacak.

Projenin detayları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Akdeniz Koruma Derneği Akdeniz Foku Program Koordinatörü ve deniz biyoloğu Ezgi Saydam, dünya genelinde Akdeniz foklarının sayısının 800 olduğunu belirterek, "Bu oldukça düşük bir rakam, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Yaklaşık 100 bireyin Türkiye kıyılarında yaşadığını biliyoruz, bu, genele baktığımızda önemli bir rakam." dedi.