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19 Ekim 2023 Perşembe 07:21:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 07:21:00

Ders zili mutluluğa çalacak

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Van'ın Gevaş ilçesine bağlı mezranın tek öğrenci Zilan için okulun eski öğretmeni Cihan Yakut her hafta sonu 5 km yürüyerek köye geliyor, küçük kıza eğitim veriyordu. Geçen yıl okuma yazma öğrenen Zilan için tayin isteyen Yakut artık sadece onun öğretmeni!

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı mezranın tek öğrenci Zilan için okulun eski öğretmeni Cihan Yakut her hafta sonu 5 km yürüyerek köye geliyor, küçük kıza eğitim veriyordu. Geçen yıl okuma yazma öğrenen Zilan için tayin isteyen Yakut artık sadece onun öğretmeni!

ZİLAN'LA BAĞLARI HİÇ KOPMADI

Cihan Yakut, Van'ın Gevaş ilçesinin Daldere Mahallesi'ne bağlı Doruklu mezrasında 5 yıl öğretmenlik yaptı. İlçeye 80 kilometre mesafedeki Doruklu mezrasında eğitim gören 4 öğrencisini mezun ettikten sonra geçen yıl aynı bölgedeki Kardeşler mezrasındaki ilkokulda ücretli öğretmen olarak görevlendirilen Yakut, eski görev yerindeki tek öğrencisi Zilan Patır'la bağını koparmadı.

RENGARENK HEDİYELER GETİRDİ

Hafta sonları 5 kilometre yürüyerek Doruklu mezrasına giden Yakut, eğitimden geri kalmasını istemediği öğrencisi 7 yaşındaki Zilan'a ders vermeye devam etti. Yakut, ikinci sınıfa geçen Zilan için Doruklu mezrasındaki okulda görev talebinde bulundu. Fedakar öğretmenin talebi onaylandı. Zilan'la derslere başlayan, kırtasiye malzemesi ve hediyelerle sürpriz yapan Yakut, "Zilan için elimden geleni yapacağım" dedi.

Öğretmenine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Zilan Patır, "Bu yıl ikinci sınıfa geçtim. Ben de derslerime çok çalışıp sınıf öğretmeni olacağım" dedi.

Etiketler : Gevaş ilçesi Zilan van
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