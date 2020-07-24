Dernek genel kurul toplantılarının ertelenme süresi 31 Ekim'e uzatıldı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre 31 Ekim tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.