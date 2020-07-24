Dernek genel kurul toplantılarının ertelenme süresi 31 Ekim'e uzatıldı
Kaynak: AA
Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre 31 Ekim olarak belirlendi.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre 31 Ekim tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.
Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre 31.10.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.— Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (@icisleriSTi) July 24, 2020
Detaylı bilgi için:https://t.co/e9E0W9k4jZ pic.twitter.com/Xb4OVU8Fqs
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