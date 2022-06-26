VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
4 nostaljik hat daha turizme açılıyor
Sahte Kiev Belediye Başkanı ile görüştü
Rusya: Severodonetsk'i kontrolümüz altına aldık
ABD'den Türkiye açıklaması!
Kadın çalışanın evlilik tazminatında sınır yok
Savaş çıkarsa ilk Londra'yı vururuz
İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hollanda'dan kritik F-35 kararı
Filip Novak depremi! Fenerbahçe-Tirana maçında yer yerinden oynadı
Kuvvetli yağış geliyor
Düğün alışverişi
18 milyonluk ege yatırımı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 26 Haziran
Yaz aylarında ağır yemekler öğlen yenilmeli
Tatilciler dikkat! Kumda saklanan Koni salyangozu öldürebilir
Kemik erimesi ilacı yumurtalık kanserinden koruyor
Gözleri tehdit eden 7 alışkanlık
"Halkımızı tedirgin etmeye kimsenin hakkı yok"
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Rusya açıkladı: Kritik şehir kontrol altına alındı
Terör örgütünde çözülme sürüyor
Türk Kızılay, briket evlere aileleri yerleştirdi
Yahudi yerleşimcilerin zulmü devam ediyor
Akkuyu NGS'de büyük gelişme
26 Haziran 2022 Pazar 10:06:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 10:06:00

Derin sahtekarlık! İki ülke arasındaki görüşmeye 'yapay zeka' girdi

Kaynak: İHA

ABONE OL

Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ile video konferans yoluyla görüşen kişinin Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko olmadığı anlaşıldı. Yapay zeka iddiasını ortaya atan Batı medyası olayda internet korsanlarının Klitschko'ya benzer sanal bir karakter oluşturduğunu ileri sürdü.

Berlin Belediye Başkanı, sahte Kiev belediye başkanı ile görüştü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Almanya'nın Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko arasında video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede sahte Klitschko'nun Berlin'deki Ukraynalı mültecilerin durumunu ve onlar için yardım kampanyaları düzenlenip düzenlenmeyeceği ile ilgili sorular yöneltti. Ancak kısa süre sonra görüşmedeki adamın Klitschko olmadığı anlaşıldı. Giffey olayın ardından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki dijital ortamlarda güveni sarsma, Ukrayna ortaklarının ve müttefiklerinin itibarını sarsmak için çevrimiçi de dahil olmak üzere tüm araçlar kullanılıyor" dedi.

Berlin Senato Sözcüsü Lisa Frerichs de yaşanan ilginç olay üzerine kamuoyuna açıklama yaparak, yaklaşık yarım saat süren görüşmede Berlin belediye başkanının aslında Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ile değil ona benzeyen biri ile görüşme yaptığını söyledi. Yaşanan durumu, "Derin bir sahtekarlık" sözleriyle aktaran Frerichs, Devlet Kriminal Dairesi tarafından olayın araştırıldığını söyledi.

BÜYÜKELÇİ TARAFINDAN TEYİT ALINDI

Olayın ne şekilde ortaya çıktığı konusunda ise Frerichs başka detaylar verdi. Şüphe üzerine Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk ile temasa geçildiğini aktaran Frerichs, "Başkanın muhatabının Vitali Klitschko olmadığına dair şüpheler vardı. Görüşmenin ilerleyişi ve konunun belirlenmesi konusunda Berlin tarafında şüpheler oluştu. Muhatabın Klitschko olmadığı Ukrayna Büyükelçisi Andriy Melnyk tarafından teyit edildi" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA KULLANILDIĞINA DAİR ŞÜPHELER VAR"

Öte yandan, Berlin tarafı muhatabın Klitschko'yu taklit eden biri olarak tanımlarken hem Alman medyası hem de Batı medyası ortaya yapay zeka iddialarını attı. Devlet Kriminal Dairesi'nin hala soruşturduğu olayda internet korsanlarının Klitschko'ya benzer sanal bir karakter oluşturduğu iddia edildi. Yapay zeka yöntemiyle oluşturulduğu iddia edilen karakterin kim olduğu veya kimler tarafından yapay zeka yöntemiyle oluşturulduğunun tespiti için çalışıldığı aktarıldı.

Etiketler : Berlin Belediye Başkanı KİEV UKRAYNA ALMANYA
Hayallerin toplandığı atölye ile Türkiye turu

Hayallerin toplandığı atölye ile Türkiye turu
Çocuklara el uzattı

Çocuklara el uzattı
Keşif köpeklerine zorlu eğitim

Keşif köpeklerine zorlu eğitim
Instagram sahte bir dünya

Instagram sahte bir dünya
Yunuslarla yüzdüler

Yunuslarla yüzdüler
500 bin liralık çocuk odası

500 bin liralık çocuk odası
6 yıl sonra sahnede

6 yıl sonra sahnede
Babalık heyecanı

Babalık heyecanı
Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer

Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX