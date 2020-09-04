Dereli Taşkını Durum Tespit ve Değerlendirme Raporu hazırlandı
Kaynak: AA
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen taşkına ilişkin, "Dereli Taşkını Durum Tespit ve Değerlendirme Raporu" hazırlandı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, KTÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi görevlilerinin, 22 Ağustos'ta Giresun'un Dereli ve Doğankent ilçelerinde can ve mal kayıplarına neden olan taşkın ve sel felaketinden sonra, Dereli ilçe merkezi ve çevresinde arazi gözlemleri, incelemeler ve değerlendirmelerde bulundukları belirtildi.
İnceleme ve değerlendirmeler sonucunda, "Dereli Taşkını Durum Tespit ve Değerlendirme Raporu" hazırlandığı ve raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına sunulduğu aktarıldı.
İnceleme ve değerlendirme heyetinde, Prof. Dr. Dilek Beyazlı, Prof. Dr. Hakan Ersoy, Doç. Dr. Sanem Özen Turan, Doç. Dr. Arzu Fırat Ersoy, Doç. Dr. Aygün Erdoğan ve Araştırma Görevlisi Muhammet Oğuz Sünnetçi'nin görev aldığı kaydedildi.
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