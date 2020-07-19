Derbi öncesi Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku!

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertliler, derbi maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

LUİZ GUSTAVO MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK



Fenerbahçe'de Luiz Gustavo son yapılan antrenmanda ağrıları olduğu için takımdan ayrı özel çalışma yaptı. Brezilyalı futbolcunun maç günü son kez durumuna bakılacak ve kadroya alınıp alınmayacağına karar verilecek. Luiz Gustavo'nun oynayamaması durumunda yerine Emre Belözoğlu'nun oynaması bekleniyor.