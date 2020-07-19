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19 Temmuz 2020 Pazar 10:21:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 10:21:00

Derbi öncesi Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku!

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sakatlığı bulunan Luiz Gustavo'nun durumu maç öncesi belli olacak.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertliler, derbi maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

LUİZ GUSTAVO MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo son yapılan antrenmanda ağrıları olduğu için takımdan ayrı özel çalışma yaptı. Brezilyalı futbolcunun maç günü son kez durumuna bakılacak ve kadroya alınıp alınmayacağına karar verilecek. Luiz Gustavo'nun oynayamaması durumunda yerine Emre Belözoğlu'nun oynaması bekleniyor.

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