Depremzedelerin tahliyesi aralıksız sürüyor
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyamanlı depremzedelerin Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Ankara'ya getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaralı depremzedelerin tahliyesine aralıksız devam edildiği, Adıyamanlı depremzedelerin Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Ankara'ya getirildiği bildirildi.
Yaralı depremzede vatandaşlarımızın tahliyesine aralıksız devam ediyoruz. Adıyamanlı depremzede vatandaşlarımız Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Ankara'ya getirildi.#MSB #Deprem pic.twitter.com/civDtYndwT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2023
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'nın, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam ettiği kaydedildi.
Bu arada, 5'inci Kolordu Komutanlığı İstihkam Alayı Arama ve Kurtarma Bölüğünün, Hatay Kırıkhan'da bir kadını enkazdan sağ çıkardığı bildirildi.
- Deprem bölgesinde 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı
- Depremzedeler için e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli bağış imkanı
- Başkan Erdoğan, deprem bölgesine gidiyor
- Depremzedelerin tahliyesi aralıksız sürüyor
- Turları iptal edip yardıma koştular
- Kırklarelili 7 yaşındaki Eylül'ün deprem bölgesine gönderilecek yardım kolisindeki notu duygulandırdı