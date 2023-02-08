VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı
Deprem bölgesinde 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı
"Depremden dolayı çok üzgünüm, büyük bir trajedi"
Depremzedeler için e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli bağış imkanı
Başkan Erdoğan, deprem bölgesine gidiyor
Depremzedelerin tahliyesi aralıksız sürüyor
Turları iptal edip yardıma koştular
Kırklarelili 7 yaşındaki Eylül'ün deprem bölgesine gönderilecek yardım kolisindeki notu duygulandırdı
Depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
Depremde yaralanan 31 kişi TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi
Nefret yayınlarına soruşturma
Hatay'da enkaz altında kalan Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı
Adıyaman'da enkaz altında kalan bebek 36 saat sonra kurtarıldı
Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 3'ü çocuk 16 kişiyi enkaz altından kurtardı
Fatih Belediyesi ekipleri Hatay'da 7 kişiyi enkazdan çıkardı
Venezuela, Türkiye ve Suriye'ye 50 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi
ABD'de deprem bölgesi için yardım toplandı
Adıyaman'da enkaz altında kalan çocuk 47 saat sonra kurtarıldı
Deprem mağdurlarını taşıyan dizel tren setleri Kırıkkale'ye ulaştı
Malatya'da depremde yaralanan 41 kişi İstanbul'a geliyor
Depremler durmak bilmiyor! Artçılar art arda!
Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım!
Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? Meteoroloji il il açıkladı!
Devlet vatandaşının yanında: Stadyuma çadır kent inşa edildi
08 Şubat 2023 Çarşamba 10:03:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 10:03:00

Depremzedelerin tahliyesi aralıksız sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyamanlı depremzedelerin Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Ankara'ya getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaralı depremzedelerin tahliyesine aralıksız devam edildiği, Adıyamanlı depremzedelerin Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Ankara'ya getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'nın, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Bu arada, 5'inci Kolordu Komutanlığı İstihkam Alayı Arama ve Kurtarma Bölüğünün, Hatay Kırıkhan'da bir kadını enkazdan sağ çıkardığı bildirildi.

Etiketler : depremzede tahliye milli savunma bakanlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX