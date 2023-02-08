Depremzedelerin tahliyesi aralıksız sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaralı depremzedelerin tahliyesine aralıksız devam edildiği, Adıyamanlı depremzedelerin Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Ankara'ya getirildiği bildirildi.

Yaralı depremzede vatandaşlarımızın tahliyesine aralıksız devam ediyoruz. Adıyamanlı depremzede vatandaşlarımız Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Ankara'ya getirildi.#MSB #Deprem pic.twitter.com/civDtYndwT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2023

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'nın, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Bu arada, 5'inci Kolordu Komutanlığı İstihkam Alayı Arama ve Kurtarma Bölüğünün, Hatay Kırıkhan'da bir kadını enkazdan sağ çıkardığı bildirildi.