"Depremzede yavrularımız için özel program gerçekleştirdik"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yatılı Yaz Kur'an Kursu programları çerçevesinde çocukların hem Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler alanında bilgi, bilinç ve beceri kazanmalarını hem de kültürel, sosyal, dini ve ahlaki değerler ekseninde kendilerini geliştirmelerini hedeflediklerini bildirdi.

Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen Yatılı Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı'nda Kur'an-ı Kerim okundu.

Erbaş, buradaki konuşmasında, öğrencilerle bir arada olmaktan ve onları misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

En mutlu olduğu anların gençlerle bir arada olduğu zamanlar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Erbaş, "Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde, 'Bir kalp ki onda Kur'an yoktur, o harabe bir eve benzer. Bir kalp ki onda Kur'an vardır, o kalp mamur bir eve yani bereketli huzurlu bir eve benzer.' buyurmuştur. Sizler yaz Kur'an kurslarında o neşeli, huzurlu, huzur sesleriyle adeta insanları bahtiyar eden o ev gibi olacaksınız. Sevgili gençler, bizler Allah Resul'ünün bu hadisinden aldığımız ilhamla geleceğimizin teminatı siz yavrularımıza her daim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğretmenin, Peygamber Efendimizin üstün ahlakını tanıtmanın ve onun yolunda bir hayat modeli takdim etmenin gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün il ve ilçe müftülükler ile 90 bin camide devam eden yaz Kur'an kurslarına emek veren yaklaşık 150 bin hocayla bu gayretin içerisinde olduklarına dikkati çeken Erbaş, bu anlayışla çeşitli programlar düzenlediklerini ve çocukları Kur'an-ı Kerim'in rahmet iklimiyle buluşturduklarını kaydetti.

Erbaş, 2017'den bu yana uygulanan programın da bunlardan sadece biri olduğuna değinerek "Bu program çerçevesinde yavrularımızın hem Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler alanındaki bilgi, bilinç ve beceri kazanmalarını hem de kültürel, sosyal, dini ve ahlaki değerler ekseninde kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. İşte bugün böyle bir programın hitamındayız." ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDEKİ DEPREMZEDE YAVRULARIMIZA YÖNELİK ÖZEL BİR PROGRAM GERÇEKLEŞTİRDİK"



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ülkede yaşanan büyük depremler sebebiyle bölgedeki depremzede çocuklara yönelik özel program gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bu kapsamlı programdaki en temel amaçlarının çocukların dini öğrenimlerine rehberlik etmek, moral düzeylerini yükseltmek ve onları manevi açıdan destekleyerek depremin yıpratıcı etkilerini biraz azaltmak olduğunu vurgulayan Erbaş, depremden daha çok etkilenen Hatay ve Kahramanmaraş'ta bulunan öğrenciler için Ankara'da, Adıyaman ve Malatya'da bulunan öğrenciler için ise İstanbul'da kız ve erkekler için ayrı ayrı yurtlarda 4 hafta süreli yatılı yaz Kur'an kursu düzenlediklerini söyledi.

Yaz Kur'an kurslarında öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini ve Hazreti Muhammed'i tanıdığını belirten Erbaş, "Sevgili çocuklarımız, kıymetli öğrencilerimiz, sizler, bizim en değerli varlığımız, milletimizin yarınlara dair ümidisiniz. Bu yüzden sizlerle Kur'an kurslarımızın ve camilerimizin manevi atmosferinde buluşmak, bizim için en büyük bahtiyarlıktır. Bu buluşmamızın, sizler için de büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sizin için yeni fırsatların ve güzelliklerin kapılarını açtığına inanıyorum." dedi.

Erbaş, öğrencilerin burada geçirdikleri sürede Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmenin yanı sıra farklı atölye çalışmaları sayesinde daha güzel, faydalı ve değerli şeyler öğrendiklerini, okuma saatleri, film saatleri ve kurs dışı etkinliklerle eğlenceli ve verimli vakit geçirdiklerini kaydetti.

Büyük bir afet yaşandığını ve zor zamanlardan geçildiğini ifade eden Erbaş, "Bizim inancımızda ümitsizliğe yer yoktur. İnanıyoruz ki her zorlukla beraber nice kolaylıklar vardır. Her sıkıntının ardında nice güzellikler vardır. Hamdolsun milletimiz ve devletimiz büyüktür. Beraberce tüm zorlukların üstesinden geleceğiz." şeklinde konuştu.

ERBAŞ ÇOCUKLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ



Programa İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Dr. Kerim Şükrü Ünlü de katıldı.

Sinevizyonda gösterilerek şiir dinletisi yapılan programda Prof. Dr. Erbaş'a öğrenciler tarafından hediye takdim edildi.

Prof. Dr. Erbaş, kursa katılan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.