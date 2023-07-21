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21 Temmuz 2023 Cuma 14:17:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 14:17:00

Depremzede gençlere kano etkinliği

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremzede gençler için kano etkinliği düzenlendi.

Karakaya Baraj Gölü'ndeki etkinliğe Teknokent Konteyner Kent'te kalan 44 genç katıldı.

Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, depremden etkilenen gençlere psikolojik destek amaçlı düzenledikleri etkinliklerin süreceğini belirtti.

Depremzede gençler de kano etkinliğinin kendileri için farklı bir deneyim olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç de katıldı.

Etiketler : Malatya depremze Kale Belediye Başkanı Murat Koca
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