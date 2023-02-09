VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muhabir Burak Milli ile eşi ve bebeği depremde hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta 2 kardeş enkazdan kurtarıldı
Hollanda depremzedelerin tahliyesi için nakliye uçağı gönderecek
Başkan Erdoğan: Hiç bir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız
İspanya, Türkiye'de depremzedelere yardım için seferber oldu
Gürcistan: Türk halkının yanındayız
Orhan Tatar ve deprem uzmanları açıklamalarda bulundu
Üniversitelerde eğitim öğretime erteleme
Hatay'daki iki binanın enkazından depremden 84 saat sonra 3 kişi kurtarıldı
Deprem bölgelerindeki barajlardaki incelemeler devam ediyor
AB liderlerinden Türkiye'ye destek mesajları
Türkiye'de eğitime verilen ara 20 Şubat'a kadar uzatıldı
Dev çıkarma gemileri depremzedeler için yüzer hastane oldu
"Bölgede 100 yılı aşkın süredir bu kadar büyük bir deprem yaşanmadı"
Deprem bölgelerinde hizmette olan tesisleri paylaşıldı
OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
"Sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor"
"Depreme maruz kalan illerde binaları yapanlar ve sorumlularla ilgili adli tahkikatlar başlatıldı"
"Depremden etkilenen 10 ilimizde ikinci dönemin tamamında devam şartı aramayacağız"
Adıyaman'da 6 aylık bebek 82 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Depremzede 257 çocuk devletin güvenli kanatları altında
Baykar'ın deprem bölgesine yardımı 655 milyon TL'ye ulaştı
Lider eşlerinden Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajları
Milletvekillerine bağış çağrısı
09 Şubat 2023 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 17:30:00

Depremzede 257 çocuk devletin güvenli kanatları altında

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, şu an itibarıyla sağlık kuruluşlarında 257 refakatsiz çocuğun tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan çocukların ilk etapta en yakın sağlık tesisine nakledildiğini söyledi.

Ailelerinin ulaşması halinde tedavi bitiminde çocukların ailelerine teslim edildiğini belirten Şahin, "Ancak tedavi süreci devam ederken herhangi bir başvuru yoksa Sağlık Bakanlığıyla yaptığımız ortak çalışmayla, ebeveyni olmayan çocuklarımızı doğrudan kendi kuruluşlarımıza alıyoruz, üçüncü şahıslara verilmesinin kesinlikle önüne geçmek için." diye konuştu.

Şahin, daha sonraki süreçte çocukların aileleriyle buluşturulmasını da bakanlık olarak sürdüreceklerini ifade etti.

Sahada çok sayıda psikososyal destek personeli çalıştığını aktaran Şahin, ekiplerin hem yakınlarını kaybeden hem enkazdan sağ çıkan kişilere destek sağladığını dile getirdi.

Refakatçisi olmayan şu anki çocuk sayısına ilişkin bilgi veren Şahin, şöyle devam etti:

"Bölgede herhangi bir enkaz etrafında ebeveyni olmayan çocuk varsa hem sahadaki görevlilerden hem vatandaşlardan ricamız çocukların il müdürlüklerimize bağlı görevli personelimize teslim edilmesidir. Şu ana kadar bizde tedavisi tamamlanıp kurumlarımıza aldığımız 81 çocuğumuz var, bu çocuklarımızdan 6'sını ailelerine kavuşturduk. Şu an itibarıyla sağlık kuruluşlarımızda 257 çocuğumuzun tedavisi devam ediyor. Bu tedavi süreçleri tamamlanana kadar herhangi bir yakını başvuru yaptığında taburcu işlemleri sırasında ailelerine teslim edilecek. Ama yakınları tarafından herhangi başvuru olmazsa üçüncü şahıslara kesinlikle teslim edilmeden Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından çocuklar illerimizde belirlediğimiz meslek elemanlarına teslim edilerek, çocuk kuruluşlarımıza yerleştirilmesi sağlanacak."

"ÇOCUKLARIMIZ DEPREMDEN ETKİLENDİĞİ İÇİN BU AĞIR TRAVMAYI ORTADAN KALDIRMAK GEREKİYOR"

Şahin, vatandaşların koruyucu ailelik konusuna ciddi duyarlılık gösterdiğini söyledi.

Vatandaşların kendilerine hem telefon hem de sosyal medyadan ulaşıp refakatsiz çocukların bakımını üstlenmek istediğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Biz bu noktada biraz temkinli davranıyoruz. Doğrudan bu şekliyle aile yanına vermek değil, öncelikle kurum bakımında bu çocuklarımızı misafir etmek istiyoruz. Bu çocuklarımız depremden etkilendiği için bu ağır travmayı ortadan kaldırmak gerekiyor. Biz bu çocuklarımızın bakımını sağlarken bir yandan bu travmanın üstesinden gelmek için personellerimiz vasıtasıyla bu desteği sağlamak istiyoruz. İkincisi bu çocuklarımız henüz refakatsiz olabilirler. Tabii şu an depremin sıcaklığı var, yakınları başka hastanelerde olabilir. İlerleyen süreçlerde çocuklarımızın yakınlarının çıkma durumu var. Bu süreç bitene kadar kendi kurumlarımızda bakımını üstlenerek sürdürmek istiyoruz. Enkazdan çıkarılan refakatsiz depremzede çocuklarımızın doğrudan koruyucu aile yanına yerleştirileceğiyle ilgili bir yanlış bilgi oluşmaması adına şunu da belirtmek istiyorum. Biz bu çocukların ilk etapta devlet kurumlarımızda bakımını sürdüreceğiz ve travmatik süreçlerini ortadan kaldırmak için her türlü çabayı sergileyeceğiz. 'Koruyucu ailelik sadece depremzede çocuklar için uygulanacak' düşüncesi doğru bir düşünce değil. Koruyucu ailelikte normal sürecimiz devam ediyor."

Şahin, koruyucu aile olarak belirleyecekleri aile ya da bireylerde mutlaka gözettikleri süreçler olduğunu hatırlattı.

Ailelerin psikolojik, ekonomik ve ruhsal olarak çocuğa bakmaya tam yetkinliğinin olması gerektiğine işaret eden Şahin, "Bize bu noktada e-Devlet üzerinden, il müdürlüklerimiz, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde de sosyal hizmet merkezi müdürlüklerimiz üzerinden başvurularını yapabilirler. Bu değerlendirmeler yapılır, bizim koruyucu aile havuzumuza düştüğünde çocukla eşleştirmelerini yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Şahin, iki gün içerisinde koruyucu aile başvurusu yapanların sayısına ilişkin ise "Sadece Ankara için 2 gün içerisinde 5 bine yaklaştığını söyleyebilirim. Dünkü yaptığımız açıklamalardan sonra ciddi başvuru yoğunluğumuz var." bilgisini verdi.

Etiketler : aile ve sosyal hizmetler bakanlığı depremzede koruyucu aile çocuk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX