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08 Ağustos 2023 Salı 12:43:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 12:43:00

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasar gören yollar onarılıyor

Kaynak: AA

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasar gören yollar onarılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde hasar gören yolların onarımı için çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerde kentte altyapı ve yollar başta olmak üzere köprü ve menfezlerde büyük hasar oluştuğunu söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahasında 3 bin 500 kilometrelik yol ağı olduğunu anlatan Güngör, şöyle konuştu:

"Bunun 500 kilometreye yakını ilçe merkezlerimiz yani şehir merkezlerimizdeki yollarımız. Biz de deprem sonrasında Büyükşehir Belediyesi olarak bu yollarımızın yeniden imar ve inşası için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Tabii burada şuna dikkat ediyoruz; bir taraftan ağır hasarlı binaların yıkılma süreci devam ediyor, bunlar zaman zaman yollarımızda hasar meydana getirebiliyor. Burada bunu gözetliyoruz. Eğer ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlanmışsa ya da orada yıkım yoksa bu caddelerimize ağırlık veriyoruz. Altyapımızın da peyderpey etaplar halinde değişmesi gerekiyor. Bu çalışmalar da devam ediyor. Eğer kısa sürede bir altyapı çalışması yoksa oralarda da asfaltlama çalışmalarına devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 300 kilometrelik asfaltlama öngörüyoruz. Şu ana kadar da üçte birini tamamladık, yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bütün ilçelerimizde inşallah yıl son sonuna kadar da hedeflediğimiz 300 kilometrelik asfaltlama çalışmamıza da ulaşmış olacağız."

Güngör, depremin yanı sıra enkaz kaldırma çalışmaları sırasında iş makinelerinin geçişleri nedeniyle yollarda oluşan hasarları da gidermek için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Depremin yaralarını sarmak adına çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimiz müsterih olsun. Şehrimizin her geçen gün, her alanda daha iyi bir noktaya geleceğinden hiçbir şüpheleri olmasın. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bütün bakanlıklarımız, belediyelerimiz, kurum ve kuruluşlarımız, el birliğiyle üst düzeyde bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda da her geçen gün inşallah daha iyi bir şekilde şehrimizin imar ve ıslahını gerçekleştirmiş olacağız."

Etiketler : Kahramanmaraş deprem Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
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