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11 Temmuz 2023 Salı 11:28:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 11:28:00

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar sürüyor.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, ekiplerin kontrolünde iş makineleriyle yıkılıyor.

İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Çalışmaları ev sahiplerinden takip edenler de oluyor.

Etiketler : Antakya Defne Samandağ Payas Altınözü
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