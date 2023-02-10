10 Şubat 2023 Cuma 11:58:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 11:58:00
Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 302 hesap yöneticisi tespit edildi. Gözaltına alınan 37 kişiden 10'u tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve gözaltına alınan 37 kişiden 10'unun tutuklandığını duyurdu.
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