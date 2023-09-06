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Depremin yaraları sarılıyor: 8,5 milyar TL'lik dev destek
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06 Eylül 2023 Çarşamba 22:31:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 22:31:00

Depremin yaraları sarılıyor: 8,5 milyar TL'lik dev destek

Kaynak: IHA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat'taki depremlerden zarar gören illere bugüne kadar 8,5 milyar TL destek verildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden zarar gören illerimize bugüne kadar, birçok kalemde 8,5 milyar TL destek verdik" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden zarar gören illerimize bugüne kadar İşbaşı Eğitim Programları, Toplum Yararına Program, Nakdi Ücret Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, İşsizlik Ödeneği gibi birçok kalemde 8,5 milyar TL destek verdik. Depremlerin izlerini silmek ve bölgede toparlanmayı hızlandırmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Bakan Vedat Işıkhan deprem destek
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