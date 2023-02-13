VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özer: Duruma bakılacak, 1 Mart tarihini öteleyebiliriz
Depremin 178. saatinde 70 yaşındaki kadın enkazdan sağ çıkarıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Depremin şiddetiyle çöken yollar onarılıyor
BM'den Türkiye'ye 3 bin çadır yardımı
Şırnak'ta 14 nokta 'Geçici Güvenlik Bölgesi' ilan edildi
Azerbaycan Kahramanmaraş'ta depremzedeler için sahra hastanesi kurdu
6 yaşındaki Miray depremin 178'inci saatinde kurtarıldı
177 saat sonra 26 yaşındaki kadın enkazdan sağ çıkarıldı
"Sosyal medyayı bir yıkım haline çevirmeye çalışanlar var"
Senegal, Türkiye'ye 30 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi
BM Ticaret Ofisi Toplantısı'nda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Enkaz altında kalan 35 yaşındaki kişi 177 saat sonra kurtarıldı
Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 475 hesap yöneticisi tespit edildi
Depremde çocuklara koşan hemşirenin çabası kameralara yansıdı
Çadır üreticileri deprem bölgesi için yoğun mesai yapıyor
Türkiye genelindeki 5 milyon konut için güçlendirme çağrısı
Deprem bölgesindeki gıda denetimleri için özel ekip görevlendirildi
Fahiş fiyatla çorba satışı yapan işletmeye 1 milyon 860 bin TL ceza
Küresel iş dünyasının deprem sonrası yardım seferberliği sürüyor
TSK deprem bölgelerinde 19 lojistik destek üssü kurdu
Sanayinin çarkları afetzedeler için dönüyor
Bakanlar Akar ve Kurum, depremden etkilenen Samandağ'da inceleme yaptı
Depremzedeler için kurulan yardım toplama merkezlerini ziyaret etti
13 Şubat 2023 Pazartesi 14:45:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 14:45:00

Depremin şiddetiyle çöken yollar onarılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da depremin şiddetiyle çöken yolların onarılması için çalışmalar sürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman-Malatya kara yolunun birçok noktası tamamen kullanılamaz hale geldi, istinat duvarları çöktü.

Karayolları Genel Müdürlüğü, yardımların kente daha rahat ulaşımını sağlamak için çöken kara yolunun onarılması için çalışma başlattı.

Birçok iş makinesiyle bölgeye gelen Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, hasar gören kısımları doldurduktan sonra yeniden asfaltladı.

Aynı kara yolu üzerinde bulunan ve 2017'de ulaşıma açılan 1816 metre uzunluğundaki Erkenek Tüneli'nin bir tüpü hasar gördüğü için geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Tünelde ulaşım tek tüpten sağlanıyor.

Gölbaşı ilçesindeki Göksu Çayı da depremden sonra çamur akmaya başladı, akarsu üzerindeki taş ocağı işletmelerinde hasar oluştu.

"YOLLARIN TÜMÜNDE TAHRİBATLAR VAR"

Karayolları Şantiye Şefi Çağatay Naz, yolların bir an önce onarılması için birçok ekiple çalışma yürüttüklerini söyledi.

Depremin yollarda ağır hasar oluşturduğunu anlatan Naz, şunları kaydetti:

"Depremden hemen sonra bölgeye geldik. İlk günden beri buradayız. İnsanların sağlıklı bir şekilde ulaşım sağlaması için çalışıyoruz. Yolların durumu çok kötü. Deprem büyük hasara yol açmış. Yolların tümünde tahribatlar var. Bizler de ulaşım ağını kesintisiz hale getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kısa sürede yolların tamamını onaracağız."

Etiketler : kahramanmaraş deprem yol adıyaman

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX