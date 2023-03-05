Depremin karanlığını aydınlatanların yoğun mesaisi devam ediyor

Depremler sonrasında bölgede hasar alan elektrik altyapısını onarmak için enerji firmaları ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, depremden etkilenen illerin cadde ve sokaklarındaki aydınlatma direklerine enerji veriliyor, şebeke ve jeneratör temin edilemeyen yerde güneş enerjisiyle çalışan LED aydınlatmalar kuruluyor. Binlerce personelin katıldığı çalışmalarda çadır ve konteyner kentlere de enerji sağlanıyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Operasyon Yöneticisi Görkem Gürer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depremin ilk anlarından beri destek için buradayız. Öncelikle buradaki çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenliği için konteyner ve çadırlar temin ettik. Sonrasında hem AYEDAŞ, hem Başkent hem Toroslar ekipleriyle bölgeye gelerek buradaki elektrik dağıtım şebekesinin ayağa kaldırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

Altyapının onarılması için 3 bin 200 personelin çalıştığını aktaran Gürer, "Bin 200'ü aşkın aracımız ve yaklaşık 2 bin 500 jeneratörümüz burada. 42 bin kilovata varan gücümüzle burada elimizden gelenden fazlasını yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Gürer, depremden etkilenen illerde kurulan çadır ve konteyner kentlere yönelik çalışmalara ilişkin, "Sorumluluk alanımızdaki Adana, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da yaklaşık 15 bin çadır ve konteyneri enerjilendirdik. Antakya merkez dışındaki enkaz olmayan tüm hanelerimize enerji verdik." değerlendirmesini yaptı.

Hatay'da elektrik altyapısının ciddi hasar aldığına işaret eden Gürer, şöyle devam etti:

"İlk günlerden beri burada enerjilendirme çalışmalarına başladık. Öncelikle halk kırsala doğru gittiği için o taraftan enerjilendirme çalışmalarına başladık. Kırsalda insanların evlerine ve aydınlatmalarına enerji verdik. Şu anda Antakya merkez içinde aydınlatma çalışmalarına devam ediyoruz. Hatay ili genelinde Antakya merkez dışında tüm orta gerilim ve aydınlatma şebekelerinin hepsini enerjilendirdik. Antakya merkezde ise güvenlik gerekçeleriyle şebekeye enerji veremediğimiz yerler var. Buna rağmen, buradaki güvenlik güçlerinin, halkın ve hepimizin güvenliği için aydınlatma çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz."

Görkem Gürer, aydınlatma çalışmalarının dağıtım şebekesinin devreye alınamadığı yerlerde jeneratörle, jeneratör temin edilemediği durumlarda ise cadde ve sokaklarda güneş enerjisiyle çalışan LED aydınlatma sistemleriyle gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.