Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi
Kahramanmaraş merkezli depremin 167. saatinde güzel haber geldi. Bir depremzede, ekiplerin açtığı alandan yürüyerek kendisi çıktı. Kurtarılma anları sonrası büyük bir sevinç yaşandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 167. saatinde inanç, umut ve azim dolu bir olay gerçekleşti.
Depremzede ekiplerin kendisine açtığı alandan günler sonra yürüyerek çıktı, selam verdi.
Arama-kurtarma ekipleri mutluluk gözyaşları döktü.
167 saat sonra enkazdan yürüyerek çıktı— Star Gazetesi ���� (@stargazete) February 13, 2023
167 saat (7 gün) sonra arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan depremzede, bulunduğu alandan yürüyerek çıktı ve kendisini kurtaran ekiplere sarıldı. pic.twitter.com/y0GXPs4Xuj
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