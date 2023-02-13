Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 167. saatinde inanç, umut ve azim dolu bir olay gerçekleşti.

Depremzede ekiplerin kendisine açtığı alandan günler sonra yürüyerek çıktı, selam verdi.

Arama-kurtarma ekipleri mutluluk gözyaşları döktü.

167 saat sonra enkazdan yürüyerek çıktı



167 saat (7 gün) sonra arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan depremzede, bulunduğu alandan yürüyerek çıktı ve kendisini kurtaran ekiplere sarıldı. pic.twitter.com/y0GXPs4Xuj