Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 29 kişi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 150 kişinin gözaltına alındığını ve 29 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan bin 63 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve 609'u hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.
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