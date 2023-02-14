Depremden kurtulan ailenin bebeği dünyaya gözlerini açtı

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14 Şubat 2023 Salı 10:30:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 10:30:00

Depremden kurtulan Hataylı ailenin bebeği Bartın'da dünyaya gözlerini açtı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yaşadıkları Hatay'dan ayrılarak Bartın'a gelen Topaloğlu çiftinin ikinci çocukları, sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı.

Hatay'daki evleri depremde hasar gören Asena (24) ve Okan Topaloğlu (33) çifti, yakınlarının yardımıyla Bartın'a ulaştı.

Hamile olan Asena Topaloğlu, bebeğini Bartın Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde dünyaya getirdi.

Anne Topaloğlu, gazetecilere, Ela ismini verdikleri bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Depremde büyük korku yaşadıklarını, yıkılan evlerinden sağ kurtulduklarını belirten Topaloğlu, "Sağlıklı bir şekilde kızımı dünyaya getirdim. Hem mutluyuz hem üzüntülüyüz." dedi.

Topaloğlu, deprem anında dışarıya çıkmaya çalışırken merdivenlerden düştüğünü anlatarak, "Daha sonra her yer yıkıldı. Mecbur buraya yakınlarımızın yanına gelmek zorunda kaldık. Geldikten 2 gün sonra da doğum yaptım." diye konuştu.

Baba Okan Topaloğlu da deprem anında korkunç şeyler yaşadıklarını ve o anı kimsenin yaşamasını istemediğini kaydetti.

Topaloğlu, "Milletimizi Allah korusun. Çok zor şeyler yaşadık o gün. Şu an ağabeyimde kalıyoruz ama eve girmeye korkuyoruz. Evde sallanıyoruz gibi oluyor. Çok kötü. O an merdivenler yıkıldı, düştük. Eşim de hamileydi. Bir yandan kızım. Kapılar açılmıyor. Şiddetli de yağmur yağıyordu. Ayağımızda ne terlik ne bir şey, yürüyerek tarlalara kaçtık. Evimiz ne halde onu da bilmiyoruz. Allah enkaz altında kalanları korusun. İnşallah tez zamanda çıkarlar." ifadelerini kullandı.

Çocuğunun dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Topaloğlu, "Çok şükür canımız kurtuldu. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Etiketler : deprem asrın felaketi hatay hamile

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