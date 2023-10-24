Depremden etkilenen Malatya'da "Çarşı Projesi" başlatıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Emlak Konut iş birliğiyle Çarşı Projesi kapsamında ihale işlemlerinin tamamlanarak, çalışmalara başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, projenin hayata geçirileceği "Malatya Çarşısı"nın bulunduğu 220 dönümlük alanda incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Gürkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Emlak Konut işbirliğiyle daha önce 7 dönüm alan içerisindeki Bakırcılar Çarşısı'nda bulunan 290 dükkanın temelinin atıldığını, temelde oluşan suyun drenaj çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Gürkan, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Ayrıca Bakanlığımız ve Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Malatya Çarşısı'nın içerisinde bulunduğu 220 dönümlük alan fore kazıklarla beslenerek üzerine çarşımız, daha modern ve çağdaş anlamda inşa edilecek. Bu konuda Emlak Konutumuzun yapmış olduğu planlama çalışmasının da son aşamasına geldik. Malatya Çarşısı'nda ilk kazmayı vurmak amacıyla Emlak Konut Genel Müdürümüz ile şehrimizin çarşısının bulunduğu alana geldik. Şu anda buranın ihale süreci tamamlandı. En kısa zamanda 220 dönümlük çarşımızın yapım faaliyetleri başlayacak. Çalışmalarımızın Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Gürkan, 220 dönümlük şehir merkezindeki ticari alanın dışında Niyazi Mısri ile Cezmi Kartay ve Sivas Caddesi'ne kadar olan kısmın da projeye entegre edilerek bütüncül bir anlamda şehir merkezinin ayağa kaldırılmasının planlandığını aktararak, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'mize yakışır, yaraşır imar düzenlememelerini Malatya'mızda gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyorum. Yapılan çalışmaların memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem ise deprem bölgesinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütün birimleriyle elimizden gelen tüm çalışmaları 7/24, gece gündüz demeden bir an önce kaliteli hızlı ve en ekonomik şekilde yapmaya çalışacağız. Malatya'mıza ve diğer deprem bölgelerimize değer katacak projelerimizi üretmeye devam edeceğiz. Bununla ilgili üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Sayın Bakanımız da bununla ilgili talimatlarını verdi, 7/24 buradayız tüm deprem bölgesinde Emlak Konut'un marka değerini kalitesini birimlerimizle burada vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Belediye Başkanımıza ve ekibine, bizlere gösterdiği ilgiden ve yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum."