VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kahramanmaraş'taki fay kırığı böyle görüntülendi
SSK ve BAĞ-KUR aylık ödemelerinin tarihi öne çekildi
"Deprem bölgesinde başsavcılıklar ve kolluk çalışmalarını artırdı"
Başkan Erdoğan'dan kira desteği açıklaması
İskenderun'da 6 kişilik ailenin kurtarıldığı enkazdan 107 saat sonra 2 kişi daha çıkarıldı
Mehmetçik depremlerin ardından Hatay'ın asayişi için devriye görevi yapıyor
"Depremzedelerimizin yaralarını saracağız"
"Asrın felaketi" sonrası Belçika'daki dayanışmayı anlattı
Spor dünyasının depremzedelere desteği devam ediyor
İstanbul Havalimanı depremin lojistik merkezi oldu
THY'den yurt içi ve deprem bölgesi bağlantılı yurt dışı uçuşlara ücretsiz değişiklik hakkı
Depremden etkilenen illerden 81 bin 415 afetzede tahliye edildi
Deprem bölgesine 130 saat uçuş yaptı
Almanya, deprem bölgesi için Türkiye'ye yardım göndermeyi sürdürüyor
Adana'dan 80 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi
Sanayicilerin deprem bölgesine yönelik yardımları aralıksız sürüyor
Kremlin: Türkiye'ye depremlerden ötürü verdiğimiz destek sürecek
İHH, 3 bin 359 kişilik ekibiyle deprem bölgelerinde
NATO Türkiye'ye barınma tesisleri gönderiyor
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Hatay'da kurtarma çalışmalarına katıldı
"Asrın felaketi"nden etkilenen illerin 5 günlük hava durumu
Camilerde deprem konulu hutbe okundu
Kimliği tespit edilemeyen cenazelerden DNA örneği
Türk savunma sanayisi tüm kabiliyetleriyle deprem bölgesinde
10 Şubat 2023 Cuma 17:10:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 17:10:00

Depremden etkilenen illerden 81 bin 415 afetzede tahliye edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.30 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 991 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 bin 523 kişinin yaralandığını, 81 bin 415 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1604 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerindeki can kaybı 18 bin 991 oldu. Depremlerde 75 bin 523 kişi de yaralandı. Depremden etkilenen illerden 81 bin 415 afetzede tahliye edildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 30 bin 348 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 6 bin 810 olarak kayıtlara geçti.

AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 141 bin 779'a ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 244 araç sevk edildi.

Etiketler : afad deprem tahliye kahramanmaraş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX