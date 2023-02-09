09 Şubat 2023 Perşembe 17:02:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 17:02:00
Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Kaynak: AA
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Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Ayrıntılar geliyor...
- Deprem bölgelerinde hizmette olan tesisleri paylaşıldı
- Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
- "Sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor"
- "Depreme maruz kalan illerde binaları yapanlar ve sorumlularla ilgili adli tahkikatlar başlatıldı"
- Baykar'ın deprem bölgesine yardımı 655 milyon TL'ye ulaştı
- Lider eşlerinden Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajları