Depremde yıkılan birçok sitenin müteahhidi tutuklandı!

Depremde yıkılan birçok sitenin müteahhidi tutuklandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 100'den fazla vatandaşın hayatını kaybettiği "Mavi Kent Yapı", "Bahçeşehir 1" ile "Bahçeşehir 2" sitelerinin müteahhidi Akbaş'ı İstanbul'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Akbaş, adli makamlarca tutuklandı.