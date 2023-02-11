Depremde yaralanan 51 kişi uçakla İstanbul'a getirildi
Kaynak: AA
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 51 kişi, askeri uçakla İstanbul'a getirildi.
Adana'dan kalkan ve depremlerde yaralanan 51 kişi ile 45 refakatçiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Sağlık görevlilerince sedyelerle uçaktan alınarak ambulanslara götürülen yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
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