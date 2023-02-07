Depremde enkaz altındakileri arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalanları internet üzerinden arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremde kendilerini arama kurtarma ekibi olarak tanıtan ve yardım edeceklerini söyleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, enkaz altında kalanları internet programı üzerinden arayan Mesut B. ve Yunus S'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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