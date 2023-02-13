Depremde çocuklara koşan hemşirenin çabası güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında Gaziantep'teki hastanede görevli hemşirenin, hastanede yatan çocukları binadan çıkarmak için gösterdiği gayret güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem esnasında İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görevli bir hemşirenin kameralara yansıyan fedakarlığını sosyal medya hesabından paylaştı.
Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görevli arkadaşlarımız deprem anında canları pahasına hasta çocuklarımızı kurtardı. Bunun başka hastanelerimizde de çok örneği var. Daha ilk anda deprem illerine koşmaya başlayan insanlarımız da aynı şeyi yaptı. pic.twitter.com/4R7vsAH2y7— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 12, 2023
Koca, paylaşımında "Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görevli arkadaşlarımız deprem anında canları pahasına hasta çocuklarımızı kurtardı. Bunun başka hastanelerimizde de çok örneği var. Daha ilk anda deprem illerine koşmaya başlayan insanlarımız da aynı şeyi yaptı." ifadesini kullandı.
Görüntülerde, sarsıntının başlamasıyla sağlık çalışanlarının koşmaya başlaması yer alıyor. Çocukların tedavi gördüğü bölüme doğru koşan hemşirenin, önce bir odaya girdiği, oradaki çocuğu kucağına aldığı, yan odaya geçtiği, hastanedekileri çıkışa yönlendirdiği, daha sonra çocukla birlikte hastaneden çıktığı görülüyor.
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