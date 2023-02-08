Depremde can kaybı sayısı 5 bin 894'e yükseldi! İşte son durum

04:02 Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 61 yaşındaki Salman Aydemir, kepçesi ile arama kurtarma çalışmalarına katılan oğlu Osman Aydemir'in katkısıyla depremden 47 saat sonra sağ kurtarıldı.

03:46 Adıyaman'da göçük altında kalan 10 yaşındaki Pınar 10 saat sonra kurtarıldı. Göçük altından çıkartılan Pınar'ın ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi gözyaşlarına boğuldu.

03:36 Kahramanmaraş'ta deprem sonrası enkaz altında kalan ve 45 saatin sonunda sağ olarak kurtarılan Tuğçe Kalmış'ın babası İsrail ekibine teşekkür etti.

03:23 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından 45 saat sonra 5 metrelik yaşam tünel kazılarak 8 yaşındaki Abdullah çıkartıldı.

02:50 Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da, 3,5 yaşındaki çocuğun enkazdan kurtarılmasından yarım saat sonra annesine de ulaşıldı.

02:50 Hatay'da ikisi çocuk 4 kişi depremden 46 saat sonra bir binanın enkazından sağ çıkarıldı.

02:35 Alman Federal Teknik Yardım Kurumuna (THW) bağlı bir Arama ve Kurtarma Ekibi (SEEBA) 50 acil durum personeli, özel eğitimli köpekler ve kapsamlı yardım malzemeleriyle birlikte Köln/Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Adana'ya hareket etti.

02:25 Adıyaman'da depremden 45 saat sonra 3,5 yaşındaki çocuk enkazdan kurtarıldı.

01:49 Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle birçok ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli gönderdi.

01:47 Kahramanmaraş'ta depremden 45 saat sonra 1 kişi enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

01:40 Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'ın merkezinde bulunan Uğur Mumcu Caddesinde yıkılan bir apartmanın enkazından bir kadın 45 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

01:36 KKTC arama kurtarma ekipleri, Adıyaman'daki otel enkazından 1 kişiyi kurtardı.

01:31 Malatya'da 45 saat sonra enkazdan 1 kişi daha sağ olarak kurtuldu.

01:23 Milli Savunma Bakanlığı İskenderun'da erzak ve yaşam malzemesi dağıttı.

01:17 Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Malatya'da yıkılan bir apartmanın enkazından bir kadın 44 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

01:12 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Van'dan Malatya'ya giden Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi, depremden 43 saat sonra 2 kişiyi kurtardı.

01:03 Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere barınma, beslenme ve kan sevkiyatını sürdürürken psikososyal destek ekiplerini de sahaya yönlendirdi.

01:03 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Adıyaman'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan Cumhuriyet savcısı Bülent Korkmaz 42 saat sonra yaralı kurtarıldı.

00:58 Osmaniye'de depremde yıkılan apartmanın enkazından 44 saat sonra bir kişi yaralı kurtarıldı.

00:57 Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri, Hatay'da 6 yaşındaki Eymen'in ardından annesini de enkaz altından çıkardı.

00:57 Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremlerde yıkılan bir binanın enkazında kalan 45 yaşındaki kadın, Kastamonu'dan bölgeye giden Taşköprü Belediyesi itfaiye ekibince kurtarıldı.

00:52 Hatay'da deprem sonrası yıkılan binadan 5 kişilik aileden 3'ü 45 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

00:49 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 44 saat sonra 1 yaralı kurtarıldı.

00:37 Bitlis'ten deprem bölgesine gönderilen güvenlik görevlisi sayısı 540'a yükseldi.

00:34 Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

00:30 Deprem bölgesinden Ankara'ya getirilerek tedavi altına alınan depremzedelerin durumuyla ilgili yakınlarının bilgi edinebilmeleri için "Ankara Sağlık İletişim Merkezi" kuruldu.

00:26 İzmir'den yola çıkarak enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak amacıyla deprem bölgesine giden Hayvan Arama Kurtarma (H.A.R.K.) ekibi, Kahramanmaraş'ta bir bebeği enkazdan sağ çıkardı.

00:25 Hatay'da itfaiyeciler enkazdan 2'si çocuk 5 kişiyi canlı kurtardı.

00:22 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 7 yaşındaki kız çocuğu, Burdur'dan giden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

00:21 Depremin ardından Malatya kent merkezinde görev alan Erzurum Emniyet Müdürlüğü PAK ekipleri enkaz altında kalan genç kadını 5 saat süren başarılı bir çalışmanın ardından kurtardı.

00:15 Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz altında kalan anne, baba ve bir çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

00:14 Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay'da çöken binanın enkazı altında kalan 2 yaşında Muhammed bebek, 44 saat sonra kurtarıldı.

00:10 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını açıkladı.

00:08 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a Denizli'den giden Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi, yıkılan binanın enkazından bir kadını kurtardı.

00:06 İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda il merkezi ve 30 ilçeden toplanan yardım malzemelerini taşıyan 31 tırın deprem bölgelerine taşındığını açıkladı.

00:06 Ankara'nın Nallıhan ilçesinde KİAŞ personeli toplam 700 kişilik ekiple deprem bölgesine hareket etti.

00:05 Bitlis'ten deprem bölgelerine 540 güvenlik gücü sevk edildi.

00:05 İstanbul ve çevre illerde toplanan yardımların bulunduğu yüzlerce tır ve iş makinaları, deprem bölgesine ulaşmak üzere İstanbul'dan yola çıktı.

00:02 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile yönelik İstanbul'dan arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.