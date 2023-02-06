Deprem Suriye'yi de vurdu: En az 100 kişi hayatını kaybetti

Deprem Suriye'yi de vurdu: En az 100 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yerel saatle 04:17'de, 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada sarsıntının merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi oluğu ve depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

Bu depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 5 artçı deprem gerçekleşti.

SURİYE'DE EN AZ 100 ÖLÜ

Suriye'de ilk belirlemelere göre depremde en az 100 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.