Deprem Suriye'yi de vurdu: En az 100 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, en az 10 şehirde hissedildi. Komşu Suriye'de ilk belirlemelere göre depremde en az 100 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta yerel saatle 04:17'de, 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada sarsıntının merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi oluğu ve depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.
Bu depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 5 artçı deprem gerçekleşti.
SURİYE'DE EN AZ 100 ÖLÜ
Suriye'de ilk belirlemelere göre depremde en az 100 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.
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