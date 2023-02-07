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07 Şubat 2023 Salı 16:48:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 16:48:00

Deprem sonrası enkazda yürek burkan saat detayı!

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremlerin ardından devreye giren arama kurtarma ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz altında ekiplerin bulduğu saatin saat 04.17'de durduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.

Türkiye'yi sarsan depremin ardından enkaz yığınları arasında bulunan duvar saatinin, deprem saati 04.17'de durduğu görüldü.

IHA'da yer alan habere göre, arama kurtarma ekipleri Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Aslan Sokak 50'nci yıl binasının enkazında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çalışmalar sırasında enkaz ve demir yığınları arasında buldukları saatin, 04.17'de durduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.

Yerle bir olan 6 katlı binanın altında kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Etiketler : deprem malatya enkaz

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