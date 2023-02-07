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07 Şubat 2023 Salı 11:11:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 11:11:00

Deprem provokatörlerine yönelik harekete geçildi: 4 gözaltı

Kaynak: AA

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, sosyal medyada 90 hesap yöneticisinin provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 yürütüldüğü hatırlatıldı.

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, depremlerin ardından sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunanların adres ve lokasyon bilgileri tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli yaşanan depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 90 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer hesap yöneticileri ile ilgili iş ve işlemler devam etmektedir."

Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli deprem

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