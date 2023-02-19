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19 Şubat 2023 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:19 Şubat 2023 Pazar 17:00:00

Deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar, yıkımın boyutunu gösteriyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş kent merkezinin önceki yıllarda çekilen fotoğrafları ile deprem sonrasında aynı açılardan dronla çekilen fotoğraflar, yıkımın boyutunu gösteriyor.

Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş kent merkezinin önceki yıllarda çekilen fotoğrafları ile deprem sonrasında aynı açılardan dronla çekilen fotoğraflar, yıkımın boyutunu gösteriyor.

Etiketler : asrın felaketi deprem kahramanmaraş

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