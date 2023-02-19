Deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar, yıkımın boyutunu gösteriyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş kent merkezinin önceki yıllarda çekilen fotoğrafları ile deprem sonrasında aynı açılardan dronla çekilen fotoğraflar, yıkımın boyutunu gösteriyor.
Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş kent merkezinin önceki yıllarda çekilen fotoğrafları ile deprem sonrasında aynı açılardan dronla çekilen fotoğraflar, yıkımın boyutunu gösteriyor.
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