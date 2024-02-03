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Deprem konutlarının ilk etabı hak sahiplerine teslim ediliyor
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03 Şubat 2024 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 10:00:00

Deprem konutlarının ilk etabı hak sahiplerine teslim ediliyor

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından, ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremleri sonrasında inşa edilen deprem konutlarının son görüntülerini paylaştı.

Bakanlık tarafından depremden etkilenen illerde inşa edilen 46 bin konut, şubat ayının ilk günlerinde kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Önümüzdeki iki ay içinde teslim edilen konut sayısı 75 bine ulaşacak

İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat pazar günü de Gaziantep'te inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta içi ise Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da düzenlenecek anahtar teslim törenlerine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.

Etiketler : çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı deprem konut
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