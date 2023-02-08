Deprem bölgesine ücretsiz akaryakıt desteği

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08 Şubat 2023 Çarşamba 07:02:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 07:02:00

SOCAR Türkiye'den 5 kent için akaryakıt desteği

Kaynak: AA

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Depremin etkilediği Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki ambulans, itfaiye, AFAD ve resmi arama kurtarma araçları, SOCAR Türkiye'nin ilan ettiği istasyonlardan ücretsiz akaryakıt temin edebilecek.

SOCAR Türkiye, deprem bölgesindeki 5 ilde faaliyet gösteren ambulans, itfaiye araçları, AFAD ve diğer resmi kurumların arama kurtarma araçlarına ücretsiz akaryakıt desteği sağladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki acil ihtiyaçların tespit ve temini için SOCAR Türkiye'nin çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki bazı istasyonlardan ambulans, itfaiye araçları, AFAD ve diğer resmi kurumların arama kurtarma araçlarına ücretsiz benzin ve motorin sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Arama kurtarma araçlarına sınırlı kapasite ile en hızlı şekilde destek sağlayabilmemiz için deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın bireysel araçlarının yakıt ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanması mümkün olmayacaktır. İstasyonlarımızın telefonlarının ulaşılabilir olması önem arz etmektedir. Bu kapsam dışında yapılan aramaların ulaşması gereken kişi ve kurumların erişimini engelleyeceğini ve kurtarma çalışmalarını aksatabileceğini önemle hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu araçlara 5 kentte ücretsiz akaryakıt ikmali yapacak istasyonların bilgileri şöyle:

"Hatay Dörtyol İlçesi Hidayet Petrol, Gaziantep Şehitkamil İlçesi Özemin Petrol, Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi Saylak Petrol, Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesi Nempet Yakıt, Adıyaman Merkez And Dereci Petrol, Adıyaman Kahta İlçesi Erdoğanlar Petrol, Şanlıurfa Eyyübiye İlçesi Atmaca Petrol, Şanlıurfa Eyyübiye İlçesi Bakır Petrol, Şanlıurfa Bozova İlçesi Cankarataş Petrol, Şanlıurfa Birecik İlçesi Özacarlar Petrol."
Etiketler : SOCAR Türkiye DEPREM DESTEK deprem bölgesi

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