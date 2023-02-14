Deprem bölgesine gidiyor! Bahçeli: Milletimle tek yürek, tek ses olacağım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

İnsanlar imdat çağrısı yaparken, kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan fukarasını gördük

Milli birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenmemiz gereken dönemdeyiz

Neresinden bakarsak bakalım karşımızdaki tablo kahredici boyuttadır

6 Şubat'ta meydana gelen ikiz depremler 110 bin km²'lik bir bölgede 10 ilimizi, 113 ilçemizi, 6514 köyümüzü doğrudan ve yoğun bir şekilde vurmuştur

Depremle sarsılan 10 ilimizde hayat mücadelesi veren yaklaşık 13.5 milyon vatandaşımızın çok ciddi mağduriyetlere uğradığı da ortadadır.

Deprem insan hayatının değişmez bir gerçeği olsa da acımız tarifsizdir. Yaralarımızı saracağız, yıkımı telafi edeceğiz

İki el nasıl bir baş içinse hepimiz depremzede kardeşlerimizle biriz, onların tekrar normal bir yaşama dönebilmeleri için kenetlenmiş haldeyiz

Devletimiz ve hükümetimiz en aşağılık iftira kampanyalarına aldırış etmeden tarihi görevinin gereğini yaptı ve buna da devam etmektedir

Felaketi fırsata çevirmek isteyen simsarlar görülmektedir. Fırsat düşkünü alçaklardan tiksindik

Devlet-millet dayanışmasını sakatlamaya gayret eden sahtekarları biliyoruz. Nefesimiz enselerinde...

Peşin hükümlü zihniyetlerden usandık. Fırsat düşkünü alçaklardan tiksindik. Gerçekleri çarpıtan ve devlet millet dayanışmasını imalı sözlerle sakatlamaya gayret eden sahtekarları biliyor ve görüyoruz

Devletin yapamadığı ne vardır da "ahbapçılar ve babalacılar" akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda yer almaması lazımdır

Türk devleti ayağa kalkmıştır. Adı konulmamış bir seferberlik ilanı yapılmıştır

Türkiye'deki muhalefet şeklen vardır. Ruhen ve manen hurdaya çıkmış hüsrana batmıştır Charlie Hebdo dergisiyle CHP'nin başındaki zat arasında bir fark gören var mı?

Yağma ve talan yapan namussuzların vatandaşlıktan çıkartılması, şayet yağmacılar sığınmacıysa hemen ülkelerine gönderilmelidir

Ayrıntılar geliyor...