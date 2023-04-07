Deprem bölgesine 3,4 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde görev yapan Bakanlık personeliyle iftarda bir araya geldi.

Bakanlık Merkez Yemekhanesi'ndeki iftarda konuşan Kirişci, Ramazan ayının önemli bir kısmının geride kaldığını belirterek deprem felaketi nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın önceki bayramlara göre buruk ve üzüntülü geçirileceğini söyledi.

Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaket olduğunu vurgulayarak felaket dolayısıyla önce Hatay'da daha sonra da Adana'da görev aldıklarını bunun yanı sıra deprem bölgesindeki tüm illeri en az 3-4 kez dolaştıklarını anlattı.

Bakanlık personelinin deprem bölgesinde aktif görev aldığını anlatan Bakan Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

"Sahadaki varlığımızı bütün Türkiye, bütün dünya gördü. Devlet Su İşlerimizin ve Orman Genel Müdürlüğümüzün araçları başta olmak üzere, Bakanlığımızın 32 biriminin personelinin orada birer temsilcisi, uzantısı, bağlantısı vardı. Bu çerçevede de çok şükür, vatandaşlarımızın yaralarının sarılması hususunda çok büyük bir gayret ve çaba sarf edildi."

Vahit Kirişci, tarım ve hayvancılık açısından deprem bölgesindeki 11 ilin ekonomiye katkısı hakkında da bilgi vererek söz konusu illerin Türkiye'nin bitkisel üretiminin yüzde 17'sini, hayvan varlığı bakımından da yaklaşık yüzde 15'ini oluşturduğunu kaydetti.

Bölgedeki illerin tarımsal dış ticaretteki payının yüzde 22 olduğunu anlatan Bakan Kirişci, "Tarımsal üretimde bir gerilemenin olmaması gerekiyordu. Bu çalışmaları da yine titizlikle yürüttük." diye konuştu.

Bakan Kirişci, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yaptıkları çalışmalara da değinerek 60 bin tonun üzerinde yakacak amaçlı odun, 3,5 milyon litre akaryakıt dağıttıklarını dile getirdi.

Sokaktaki sahipsiz hayvanlara mama, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için de 16 bin ton yem dağıttıklarını belirten Kirişci, yemle ilgili 1,4 milyar liralık nakit kaynak sağladıklarını ifade etti.

Kirişci, 13 milyar 826 milyon liralık tarımsal destekleme ödemelerinin 3,4 milyar liralık kısmını 11 ile verdiklerini belirterek mazot ve gübre desteğini de nakdi olarak verdiklerini bildirdi.

Yapılacakların en fazla düzeyde yapılmaya çalışıldığını belirten Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Millet böyle zamanda belli olur. Büyük milletler büyük devletleri kurar. Bu büyük devletin sizler de asli unsurlarısınız. Bu devleti yaşatacak olan sizin gibi milletin değerli bireyleridir. İnşallah rabbim bizleri güzel günlerde buluştursun."

Kirişci, deprem felaketinde 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak geride kalanlara sabır, yaralılara acil şifa diledi.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına da değinen Bakan Kirişci, yaşananları kınadı.

Kudüs'ün Müslümanların ortak mirası olduğunu vurgulayan Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizden önce bize devredilmiş, bizden sonra gelecek nesillere devretmemiz bizim için asli görev olan Kudüs ile ilgili yapılanları kınıyoruz, lanetliyoruz. Kendi iç siyasetlerinde yaşadıkları dalgalanmanın bastırılması, konunun başka bir yere çekilmesi adına da her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da bu baskının yapıldığını tahmin ediyoruz. Tabii ki zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var."

